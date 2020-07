L'imprenditore e ambientalista tedesco Nasim Bitzer ha acquistato l'isolotto toscano di Cerboli, allo scopo di proteggerlo da eventuali speculazioni.

L’isolotto toscano di Cerboli è diventato di proprietà di Nasim Bitzer. L’imprenditore e ambientalista tedesco ha rilevato tutte le quote della J.Livingston, a cui appartiene l’isola, divenendone di fatto unico proprietario e amministratore. Quattro ettari di macchia mediterranea e rocce a picco sul mare, che il 31enne ha intenzione di destinare a progetti di conservazione.

Preoccupato dall’ipotesi che Cerboli potesse finire oggetto di cementificazione e strutture turistico-alberghiere, Bitzer ha deciso di intervenire acquistando l’isolotto situato tra l’Elba e le coste di Piombino. Come ha dichiarato lo stesso imprenditore tedesco a Il Fatto Quotidiano:

Siamo Impact investing e puntiamo su progetti sostenibili, ci hanno raccontato che in passato ci sono stati tentativi di costruire un hotel, ma noi vogliamo realizzare progetti di conservazione e tutela della biodiversità. Pensiamo di realizzare a Cerboli attività di birdwatching e avvistamento dei cetacei e abbiamo progetti per monitorare le specie che vivono sull’isola e vigilare sui rischi ambientali che la minacciano come rifiuti di plastica e danni causati dall’intervento dell’uomo.