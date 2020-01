Cellulari e tumori: scienziati e ISS contro sentenza di Torino

Non possiamo sostenere che ci sia una chiara evidenza di un’associazione. I dati scientifici a disposizione sono largamente rassicuranti. Dopodiché, se si vuole scegliere di usare gli auricolari in nome di un principio di precauzione per tenere lo smartphone lontano dalla testa, lo si può fare ma resta una scelta soggettiva. Come utilizziamo il cellulare, per il cancro resta l’ultimo dei problemi.

