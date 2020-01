C’è una connessione diretta tra utilizzo del cellulare e tumori alla testa. A stabilirlo è la Corte d’Appello di Torino, intervenuta in merito alla disputa in corso tra l’INAIL e Roberto Romeo, ex dipendente Telecom Italia. Il ricorrente ritiene il lavoro svolto in azienda responsabile per il neurinoma del nervo uditivo che lo ha colpito.

