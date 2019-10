Celiachia: nanoparticella con glutine blocca la malattia

Il buon esito dei test avrebbe indotto gli studiosi a richiedere all’FDA (Food and Drug Administation) l’autorizzazione all’utilizzo del dispositivo, che potrebbe in futuro essere testato anche per superare intolleranze o allergie relative alle arachidi.

Da una nanoparticella biodegradabile contenente glutine potrebbe arrivare una cura per la celiachia . Questo è quanto esposto durante la “European Gastroenterology Week” che si sta svolgendo a Barcellona, con l’innovativo progetto che risulta portato avanti dalla Northwestern Medicine . Si tratterebbe in sostanza di uno strumento per insegnare all’organismo a “riconoscere” il glutine, non percependolo quindi come una minaccia. Ciò eviterebbe le reazioni iperimmuni e quindi i fastidiosi e pericolosi sintomi della malattia .

