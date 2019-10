Cassetta degli attrezzi: gli oggetti più utili in offerta su eBay

La cassetta degli attrezzi è fondamentale per chi si occupa di bricolage e fai da te: ecco gli oggetti più utili in offerta su eBay.

Una ricca cassetta degli attrezzi non può mai mancare nella dotazione degli amanti del bricolage e del fai da te. Sono infatti moltissimi gli strumenti che potrebbero servire per dedicarsi al meglio al proprio hobby – da un nutrito set di cacciaviti passando per punte e chiavi inglesi – ed è indispensabile poterli conservare in modo ordinato e accessibile, magari approfittando di un contenitore dal facile trasporto. Per chi fosse alla ricerca di una nuova cassetta, oppure per coloro che volessero cambiare i loro attrezzi ormai consumati dal tempo, eBay è la piattaforma giusta a cui affidarsi: ma quali sono gli oggetti e le offerte più utili che si possono scovare sul sito?

Sono davvero moltissime le alternative disponibili su eBay, eccone cinque sia per i neofiti che per chi volesse aggiornare il parco dei propri attrezzi: una cassetta completa, un kit di cacciaviti, un set di chiavi inglesi, un comodo trapano avvitatore e una confezione di viti autofilettanti per il legno. Tutte le offerte sono disponibili anche in modalità “Compra subito”, per chi non volesse approfittare delle aste a rilancio.

Cassetta degli attrezzi: le offerte su eBay

Cassetta trolley portattrezzi con 300 pezzi

Per chi fosse alla ricerca di una cassetta degli attrezzi completa di ogni strumento, su eBay è possibile trovare questa comoda soluzione in trolley, facile da trasportare e dotata di ben quattro livelli differenti in cui riporre tutti gli oggetti in proprio possesso. Dotata di una maniglia telescopia per il trasporto su ruote, e di una centrale per il sollevamento manuale, include davvero tutto l’occorrente per dedicarsi al bricolage senza pensieri. Sono infatti presente un set completo di chiavi inglesi, pinze e pappagalli, cacciaviti delle più comuni dimensioni, forbici, taglierino, seghetto, livella e molto altro ancora: ben 300 pezzi per avere sempre tutto l’occorrente a disposizione.

Il set è proposto al prezzo di 84.49 euro. Qui per acquistarlo.

WÜRTH, set cacciaviti professionali

Chi si occupa di fai da te e bricolage sa quanto è importante avere a disposizione dei cacciaviti resistenti, dalle punte precise e affilate, affinché durino nel tempo senza rovinare le stesse viti. Per questo su eBay è disponibile un comodo set professionale da 6 pezzi WÜRTH, un marchio che non ha bisogno di presentazioni poiché è una vera autorità in materia. I sei cacciaviti vedono quattro esemplari lama a taglio – quindi perfetta per i lavori domestici o con il legno – delle dimensioni da 3.5, 5.5, 6.5 e 8 millimetri, a cui se ne aggiungono due tonde PR 1 e PR 2.

Il kit è proposto al prezzo di 26 euro. Qui per acquistarlo.

Set chiavi inglesi da 26 pezzi

In una cassetta degli attrezzi che si rispetti non possono mancare delle chiavi inglesi solide e durature nel tempo. Fortunatamente eBay risponde a ogni necessità proponendo un set da 26 pezzi combinate, quindi dotate anche di aggancio per dadi a stella, dalle dimensioni standard da 6 a 32 millimetri. Il kit è completato dal comodo raccoglitore morbido e avvolgibile.

Le chiavi sono proposte al prezzo di 30 euro. Qui per acquistarle.

JoustMax, trapano-avvitatore con LED

Gestire fori e viti solo con la forza delle braccia può essere un lavoro molto stancante, ecco perché è utile avere nella cassetta degli attrezzi anche un comodo trapano-avvitatore. Per chi fosse alla ricerca di un prodotto buono, ma non eccessivamente costoso, su eBay è possibile trovare il trapano-avvitatore JoustMax, completamente senza fili e dotato di apposita valigetta per il pratico trasporto. Vi sono anche numerosi accessori, tra cui un estensore flessibile per le punte, porta-punte di ogni genere e svita-dati. L’attrezzo prevede anche un sistema di protezione dall’overcharging, per evitare surriscaldamento, è una torcia LED per illuminare la posizione di lavoro.

Il prodotto è offerto su eBay a 25 euro. Qui per acquistarlo.

Kit viti autofilettanti per legno

Gli appassionati di bricolage lo sanno: in casa non può mai mancare un kit di viti autofilettanti, adatte per qualsiasi lavoro con il legno, ovvero il materiale più frequentemente utilizzato per il fai da te. Sempre su eBay è possibile acquistare un kit di viti da 6 a 12 millimetri, realizzate in ottone per evitare il fenomeno della ruggine.

Il prodotto è offerto a 29.34 euro. Qui per acquistarlo.