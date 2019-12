Casette Eni gas e luce sbarcano a Trento: illumineranno il MUSE

Fonte immagine: Eni gas e luce

Inaugurate il 14 dicembre al MUSE di Trento le casette Eni gas e luce che compongono l'installazione Circular Evolutions.

Parliamo di: Sviluppo sostenibile

Le casette di Eni gas e luce arrivano a illuminare il Museo delle Scienze di Trento. Dall’ortobotanico di Milano al Fuorisalone 2018, passando per Videocittà a Roma: queste le tappe del viaggio che ha portato Eni a realizzare presso il MUSE l’installazione Circular Evolutions, inaugurata il 14 dicembre 2019 e visitabile fino a marzo 2020.

Sono 405 le casette che formano l’installazione diffusa Circular Evolutions, realizzata da Eni insieme a Eni gas e luce. Ideata dallo studio internazionale di architettura Mario Cucinella Architects, in collaborazione con SOS – School of Sustainability, l’opera è ottenuta attraverso il recupero e il rilancio delle casette utilizzate in occasione del FuoriSalone 2018.

Al centro del progetto la casa, spiegano gli ideatori, con ogni casetta intesa come un laboratorio continuo di scelte capaci di aumentare la consapevolezza energetica e la crescita delle persone. Ha dichiarato Eni in una nota: