Case gratis in cambio di volontariato, l’offerta in Trentino

Fonte immagine: Foto di Sam Binelo da Pixabay

Offerte case gratis in un paesino del Trentino in cambio di attività di volontariato, a lanciare il bando il Comune di Luserna.

Parliamo di: Sviluppo sostenibile

Case gratis in cambio di volontariato. L’offerta arriva da un paesino situato in Trentino, nell’area degli Altipiani Cimbri. A Luserna il Comune ha deciso di offrire 4 anni di affitto a tutti coloro che vorranno rimboccarsi le maniche e contribuire al benessere collettivo. Questo l’oggetto dell’iniziativa “Coliving, collaborare, condividere, abitare”, il cui bando è stato da poco reso pubblico.

Quattro anni da trascorrere in un’area caratterizzata dalla natura, dal verde, dai monti e dalle valli del Trentino. Luserna è un piccolo Comune di 300 abitanti che si trova incastonato tra Lavarone, da cui si accede al paesino, Folgaria e Passo di Vezzana. A promuovere il bando, oltre all’amministrazione comunale lusernese, anche la Provincia autonoma di Trento, la Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri e la ITEA SpA.

Moliose

Come si legge sul sito della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri:

Il progetto punta a invertire le tendenze di spopolamento della Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri, andando a proporre delle azioni integrate inerenti i temi dell’abitare e della valorizzazione del patrimonio immobiliare pubblico non utilizzato. Offrendo alle giovani famiglie le condizioni ideali per diventare autonome, costruire un progetto di vita di coppia e contribuire allo sviluppo e alla vita di un territorio montano. Le famiglie troveranno un valido supporto e saranno accompagnate nel loro percorso dall’esperienza e dalla professionalità degli operatori della Fondazione Franco Demarchi.

Case gratis a Luserna, il bando

Il bando mette a disposizione case gratis per 4 nuclei familiari, con o senza figli. La scadenza è fissata al 3 agosto 2020, mentre il primo requisito per rispondere all’annuncio è quello di avere meno di 40 anni. Occorre inoltre non aver risieduto nella Magnifica Comunità degli Altipiani Cimbri negli ultimi due anni, e avere un reddito minimo proporzionato alla dimensione del nucleo familiare.

Qualora alla scadenza del bando non vengano assegnati tutti gli alloggi, le case rimanenti verranno concesse estendendo i requisiti agli over 40 con almeno un figlio (età massima 18 anni) o a chi ha risieduto nel territorio nei due anni precedenti.

Il volontariato richiesto riguarderà piccoli lavori di bricolage o di manutenzione, corsi Yoga o anche l’aiuto compiti. Occorre infine ricordare che nell’area è ampiamente diffuso il cimbro, dialetto con forti componenti bavaresi (tedesche) parlato dalla maggioranza della popolazione.

Fonte: Altipiani Cimbri