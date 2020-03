Casco bici: come sceglierlo e prezzi

Avete acquistato una bici e non sapete come scegliere il casco protettivo? Ecco i nostri suggerimenti all'acquisto.

Avete acquistato una bici e non sapete come scegliere il casco protettivo per affrontare in tutta sicurezza i vostri spostamenti col nuovo mezzo? Vi diciamo subito che è più facile di quello che sembra, vi basta sapere qual è l’utilizzo principale che pensate di fare della vostra bici.

Se contate di limitarvi ad un utilizzo in città vi suggeriamo di puntare ad un casco leggero in grado anche di proteggervi dal caldo. I caschi da città sono leggeri e compatti, dotati di prese d’aria che possono essere chiuse o aperte a seconda della temperatura esterna, così da garantire protezione anche dal freddo.

Acquista su Amazon: Giro Isode Unisex Adulto a 45 euro

Se, invece, volete puntare sulla corsa in bici orientatevi verso un casco dotato anche di visiera, così da mettervi al riparo dai raggi nel sole che potrebbero impedirvi di vedere correttamente la strada e allo stesso tempo proteggervi dai rami più bassi in caso di corsa in bici nella natura.

Qualunque sia l’opzione da voi preferita, non dimenticate di verificare che il modello scelto sia omologato secondo le normative vigenti. Questo vi garantisce che il casco abbia superato una serie di test obbligatori sull’assorbimento dell’urto e la sua distribuzione sulla calotta.

Acquista su Amazon: Casco per la bici YIYUAN a 15,99 euro

Una volta scelto il modello che fa al caso vostro, dovete assicurarvi che il caso sia della vostra taglia e che, al di là della cinghia per tenerlo fermo, sia ben saldo alla vostra testa. Alcune aziende scelgono di lanciare sul mercato caschi con un’unica taglia, differenziando i modelli da uomo con maggiore circonferenza e quelli da donna, con una circonferenza minore, ma le società più attente rilasciano ogni modello in più dimensioni in un range che va dai 49 centimetri a più di 64 centimetri

UVEX, ad esempio, propone i propri caschi da ciclismo in 8 taglie diverse per gli adulti:

49-50 centimetri: XXXS

51-52 centimetri: XXS

53-54 centimetri: XS

55-56 centimetri: S

57-58 centimetri: M

59-60 centimetri: L

61-62 centimetri: XL

63-64 centimetri: XXL