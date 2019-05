Cartoni per la pizza tossici: 25mila contenitori sotto sequestro

Fonte immagine: Foto di Hans Braxmeier da Pixabay

Cartoni per la pizza a rischio Bisfenolo A, 25mila contenitori sequestrati dai Carabinieri dei NAS.

Parliamo di: Sicurezza Alimentare

Contenitori per la pizza tossici sequestrati dai Carabinieri dei NAS, il Nucleo Anti-Sofisticazione. Le unità di Bari hanno posto sotto sequestro più di 25mila cartoni utilizzati per il trasporto della popolare preparazione, per un valore di vendita stimato in circa 5000 euro. Secondo quanto riscontrato dagli agenti gli involucri non presentavano le richieste indicazioni di rintracciabilità.

Il rischio chimico nascosto nei cartoni per la pizza è stato segnalato alcuni mesi fa da un esame di laboratorio commissionato dal magazine Test – Il Salvagente, dal quale è emerso che su tre cartoni analizzati ben due contenevano tracce di Bisfenolo A superiori a quanto consentito dalla legge per i contenitori in plastica. Inoltre sarebbero emerse indicazioni riguardanti l’utilizzo di carta riciclata, vietata dalle normative di settore.

Sulla questione cartoni per la pizza e sicurezza alimentare è intervenuto nelle scorse settimane anche il Codacons, che ha presentato un esposto presso 104 Procure della Repubblica e i NAS affinché venissero disposti accertamenti in materia. Come dichiarato in tale occasione dalla stessa associazione dei consumatori: