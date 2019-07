Cartoni della pizza tossici: i Nas di Bari ne sequestrano oltre seimila

Le autorità giudiziarie non hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali sulla natura dell’inquinante incriminato, tuttavia è fortemente probabile che si tratti del famigerato Bisfenolo A , un composto organico utilizzato nella produzione della plastica. Una polvere cristallina bianca antiossidante, utilizzata per decenni come rivestimento di stoviglie, bottiglie, lenti per gli occhiali e caschi per la protezione, sospettata sin dagli anni trenta di provocare reazioni dannose per l’uomo.

