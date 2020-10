Carne vegetale: UE consentirà termini come burger o bistecca

Chi vende carne vegetale potrà continuare a utilizzare termini come burger o bistecca, a stabilirlo il Parlamento Europeo.

Via libera dall’Unione Europea all’utilizzo di termini che richiamano i derivati animali anche per la carne vegetale. Hamburger, bistecca e gli altri vocaboli che rientrano nel cosiddetto “meat sounding” potranno essere applicati senza alcuna restrizione anche ad alimenti a base di tofu, seitan o altro tipo di legume o verdura.

Inutili quindi gli sforzi portati avanti dalla Francia, molto aggressiva a livello di legislazione nazionale, e da varie associazioni dei consumatori. Tra queste anche Coldiretti, che aveva chiesto il divieto per la carne vegetale di termini che richiamassero i prodotti a base animale.

I prodotti vegetariani e vegani che richiamano nel nome alimenti a base di carne potranno dunque continuare a chiamarsi ad esempio bistecca, salsicce o hamburger. Bocciati dal Parlamento UE entrambi gli emendamenti che riguardavano tale questione.

Carne vegetale, farla provare di nascosto il consiglio di Snoop Dogg

La carne vegetale può essere oggetto di preconcetti e rifiuti per partito preso. Per questo il rapper statunitense Snoop Dogg ha affermato di aver iniziato a somministrare questo alimento di nasconsto ai propri famigliari. Il cantante lo ha dichiarato in un video realizzato per Go Beyond, nel quale ha dichiarato:

Come ho introdotto la carne vegetale alla mia famiglia? Prodotti a base vegetali alla mia famiglia? Li ho fatti scivolare su di loro. Li ho fatti entrare. Dovete farli entrare di nascosto perché molte persone sono abituate a un certo gusto o a un certo modo di fare le cose. Dovete farli scivolare dentro senza avvisare e rendere ciò semplicemente un modo per farli arrivare.

Fonte: Dissapore