Carne vegana: la Francia si scaglia contro burger e salsicce

Fonte immagine: Istock

Nuove norme francesi stabiliscono che non si possono usare termini tradizionalmente riferiti a prodotti animali per le versioni vegetali.

Una nuova crociata contro il vegan è partita e i francesi sono in prima linea, anche stavolta che si tratta di carne. Dopo aver vietato i termini bistecca e ragù, una nuova legge francese, limita ulteriormente i nomi dei prodotti a base vegetale. L’Unione Vegetariana Europea e l’Associazione Vegetariana Francese si sono rivolte a Bruxelles per avere giustizia. Dal mese scorso una legge nazionale (LOI n° 2020-699 du 10 juin 2020) ha stabilito che solo i prodotti a base di carne possono usare termini come “salsiccia”, “hamburger”, “bistecca” ecc.

I sostenitori della nuova scelta legislativa sostengono che tutto sarebbe stato fatto a favore dei consumatori che, in questo modo, non rischierebbero di rimanere fuorviati. Entro la fine della settimana è attesa la risposta della Commissione europea riguardo la denuncia, presentata dall’Unione Vegetariana Europea, contro la legge francese. Secondo l’esposto questa creerebbe “un ostacolo al commercio intracomunitario obbligando gli operatori a cambiare le loro etichette al fine di soddisfare la requisiti del mercato francese”. Come farebbero infatti i prodotti di carne vegana stranieri a permettere la circolazione dei loro prodotti a Parigi con queste limitazioni?

La Interbev, federazione francese dei produttori di carne, d’altra parte sostiene che la nuova norma nazionale “rappresenta un vero progresso in termini di trasparenza e informazione per i consumatori. Perché un prodotto a base di proteine vegetali non deve causare dubbi nelle menti dei consumatori presentandosi simile a un prodotto di origine animale, sia in termini di aspetto che di proprietà nutritizionali o di gusto“. La decisione è attesa per fine luglio.