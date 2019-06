Nel caso della carne processata i risultati erano stati ancora più eclatanti. La sostituzione di prodotti come salumi, salsicce, hot dog, carne in scatola con proteine di diversa fonte aveva abbassato il rischio per un range dal 17% fino al 45% a seconda dell’alimento sostitutivo. Già alcuni studi precedenti avevano dimostrato che la carne rossa, soprattutto lavorata, è collegata a un rischio maggiore di contrarre il diabete di tipo 2, così come malattie cardiache e tumore intestinale.

Stando ai risultati le persone che avevano aumentato il consumo di carne rossa o processata già di sola mezza porzione al giorno nei secondi 8 anni avevano visto crescere del 10% le probabilità di una morte prematura . Viceversa chi aveva sostituito la carne con altre proteine aveva stabilito diverse percentuali di sopravvivenza a seconda del prodotto scelto: 17% in meno per chi aveva scelto il pesce; 10% per chi aveva preferito il pollo senza pelle o le verdure; 8% con la scelta dell’uovo; 12% se sostituito con un piatto di cereali integrali.

