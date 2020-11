Carne rossa, UE la promuove con la campagna Diventa Carnitariano

L'Unione Europea promuoverà un po' a sorpresa il consumo di carne rossa: al via la campagna Diventa Carnitariano in diversi Paesi UE.

Mentre un crescente numero di studi sostiene i pericoli per la salute di un forte consumo di carne rossa, l’Unione Europea lo promuove. L’insolito paradosso si concretizza con il lancio della campagna “Diventa Carnitariano“, con la quale l’UE vuole incentivare il mercato della carne di manzo. Particolare quest’ultimo messo in risalto dalla terminologia inglese al centro dell’iniziativa: “Beefatarian“, crasi tra “Beef” (manzo) e “Vegetarian” (vegetariano).

La Commissione UE ha deciso di investire 3,6 milioni di euro in questa campagna. La promozione del consumo di carne rossa è prevista in Paesi come la Germania, la Francia, la Spagna, il Portogallo e il Belgio, dove questo alimento è già ampiamente diffuso. Una scelta inspiegabile se si guarda alle indicazioni di diversi studi scientifici in materia di salute, ma anche di tutela dell’ambiente e del clima.

Diverse ricerche pubblicate negli ultimi anni indicano nell’incremento del consumo di verdura e legumi una chiave preziosa per ridurre i problemi cardiovascolari e alcune patologie tumorali (come quella al colon-retto). In più diversi istituti e associazioni hanno indicato nella riduzione delle porzioni di carne settimanali un possibile aiuto contro le emissioni di gas climalteranti.

Stupisce quindi la decisione UE di promuovere il consumo di carne rossa. Secondo i promotori dell’iniziativa l’obiettivo sarebbe quello di promuovere abitudini alimentari più equilibrate. A preoccupare sarebbe la forte crescita delle vendite di alimenti vegani e vegetariani. Secondo i promotori della campagna questi tipi di alimentazione allontanerebbero i cittadini dal consumo vario indicato dalla Dieta Mediterranea.

La Dieta Mediterranea comprende sì un certo consumo di alimenti derivati dagli animali, ma concede in realtà uno spazio piuttosto limitato alla carne rossa. Minori restrizioni sono rivolte alle carni bianche o al pesce, alle uova e ai formaggi. Ampio spazio a verdure, cereali e legumi.

