Carne rossa: sostituirla con proteine veg riduce mortalità prematura

Durante lo studio i ricercatori hanno registrato (un ciclo di 24 ore ripetuto per 8 volte) le abitudini alimentari dei partecipanti in un periodo compreso tra il 1999 e il 2014. Sono stati confrontati i dati raccolti con quelli contenuti nel National Death Index (fino al 2015). Da qui è emerso che coloro che consumavano meno carne rossa e più proteine vegetali mostravano un tasso di mortalità generale inferiore del 27% rispetto ai maggiori consumatori di carne rossa . Limitandosi alla mortalità per infarto coronarico la percentuale salirebbe fino al 29%.

Secondo le conclusioni tratte dai ricercatori basterebbe rimpiazzare anche solo una piccola percentuale di calorie giornaliere, il 5%. In base al consumo medio di 2000 calorie per le donne e 2500 per gli uomini, gli studiosi hanno affermato che sostituendo 100 calorie provenienti dalla carne rossa con altrettante da proteine vegetali si otterrebbe una riduzione della mortalità pari al 50%.

