Caraffa filtrante: funzionamento e modelli migliori

La caraffa filtrante è un prodotto utile per ottenere acqua pura e sana: ecco come funziona e quali sono i modelli migliori.

La caraffa filtrante è un accessorio sempre più diffuso all’interno delle case degli italiani. Questo strumento, infatti, permette di ottenere dell’acqua più sana e priva di elementi dannosi, il tutto con una spesa assai ridotta. Sul mercato sono disponibili i più svariati modelli, dotati dei più innovativi filtri, ma come funziona questo particolare oggetto?

Il funzionamento della caraffa filtrante è decisamente semplice, ma non per questo poco efficace. Lo strumento, infatti, prevede la presenza di un filtro a ridosso del suo orlo superiore: l’acqua, passandoci attraverso, viene depurata da eventuali elementi estranei, sostanze dannose o inquinanti, residui e molto altro ancora. I filtri possono essere di tipo meccanico, ovvero purificano l’acqua facendola passare per un percorso obbligato di piccolissimi fori, oppure prevedere uno specifico strato assorbente, ad esempio ai carboni attivi. Di seguito, qualche consiglio.

Caraffe filtranti: le migliori

JETERY, brocca filtrante ACF

Per chi fosse alla ricerca di una caraffa filtrante economica, ma dalla grande efficacia, JETERY offre la sua soluzione da 2.8 litri di volume totale e 1.8 L di acqua filtrata. Funziona grazie a un filtro ACF a carboni attivi, con cartucce capace di supportare fino a 567 litri prima della fine del loro ciclo di vita. Molto veloce da utilizzare – richiede solo 1 minuto per trattare 1.3 litri d’acqua – agisce su cloro, mercurio, ruggine, particelle sospese e anche sul cattivo odore delle bevande. Inoltre, riduce durezza e calcare.

La caraffa è offerta su Amazon al prezzo consigliato – soggetto a variazioni – di 15.99 euro. Qui per acquistarla.

ZeroWater, caraffa filtrante in acciaio inox

Per chi fosse alla ricerca di una soluzione in acciaio inox, ZeroWater offre la sua caraffa da 2.6 litri, priva di plastica e quindi di pericolosi BPA. Include anche un misuratore della qualità dell’acqua, per monitorare a ogni utilizzo la purezza di quanto si beve. La caraffa utilizza dei filtri che agiscono in 5 fasi, tramite una tecnologia a scambio ionico per evitare le fonti di contaminazione. Grazie a un’apposita certificazione NSF, inoltre, lo strumento è adatto anche a ridurre i livelli di piombo e altri metalli pesanti nell’acqua. Ogni filtro può gestire fino a 18.000 grammi di solidi, lasciando l’acqua il più possibile pura.

Il prodotto è disponibile su Amazon al prezzo consigliato – soggetto a variazioni – di 62.50 euro. Qui per acquistarla.

pH REFRESH, caraffa per acqua alcalina ionizzata

Sistema di filtraggio differente quello offerto dalla caraffa pH REFRESH, pensata per ottenere dell’acqua alcalina e ionizzata, adatta a trattare alcuni disturbi, come le infiammazioni a livello di stomaco. Il dispositivo prevede un filtro PH001 multistadio, in grado non solo di rimuovere sostanze dannose – come i metalli pesanti – ma anche di rimineralizzare l’acqua con componenti benefiche come selenio e calcio. Lo strumento, inoltre, può trattenere efficacemente i composti organici volativi (VOC) e agisce su alcuni batteri. Il contenitore non contiene BPA e il filtro permette di trattare ben 360 litri prima della sostituzione.

La caraffa è disponibile su Amazon al prezzo consigliato – soggetto a variazioni – di 52.97 euro. Qui per acquistarla.

AmazonBasics, caraffa filtrante

Dalla linea AmazonBasics, nota per i suoi prodotti funzionali ma economici, arriva una caraffa filtrante da 2.3 litri di volume e 1.4 di acqua filtrata, progettata appositamente affinché possa essere facilmente conservata in frigorifero. Riduce cloro, calcare e impurità dall’acqua, mentre un sensore elettronico informa della necessità di sostituire il filtro, all’incirca ogni 30 giorni. Le cartucce sostitutive sono disponibili sempre su Amazon, per il massimo della comodità.

Il prodotto è offerto su Amazon al prezzo consigliato – soggetto a variazioni – di 18.19 euro. Qui per acquistarlo.

Aigostar Pure 30LDV, caraffa con cartucce

Infine, la proposta Aigostar offre un kit già da subito molto completo, data la presenza di tre filtri di ricambio direttamente all’interno delle confezioni. Dotato di uno schermo LCD a tre modalità, il prodotto mostra in modo efficace la durata della cartuccia del filtro. Il materiale plastico utilizzato, inoltre, è completamente privo di BPA, grazie all’uso di ABS di tipo alimentare. Inoltre, tranne il coperchio, la caraffa può essere pulita anche in lavastoviglie, per il massimo delle comfort e della comodità.

La caraffa è disponibile su Amazon al prezzo consigliato – soggetto a variazioni – di 24.99 euro. Qui per acquistarla.