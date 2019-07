Car sharing elettrico Avis Electric Motion, al via a Roma e Milano

Fonte immagine: Avis Italia

Avis Italia ha lanciato a Roma ed a Milano il nuovo servizio di noleggio Avis Electric Motion basato sulle auto elettriche.

Le auto elettriche stanno diventando il baricentro dei nuovi servizi di noleggio per la mobilità urbana anche grazie alla possibilità di poter accedere alle ZTL inibite alle altre autovetture. La velocità e la flessibilità di movimento sono proprio due delle principali peculiarità di “Avis Electric Motion“, il nuovo servizio di noleggio 100% elettrico lanciato da Avis Italia. Caratteristiche principali di questo servizio, le tariffe orarie, l’accesso alle ZTL nelle città in cui è presente (Roma e Milano) e il parcheggio gratis (solo sulle strisce blu della città di Roma). Il tutto ad emissioni zero.

Avis Italia ha scelto di utilizzare le Smart EQ forfour per il suo noleggio 100% elettrico. Trattasi di auto elettriche pensate proprio per la mobilità cittadina e in grado di garantire un’autonomia con un pieno di elettroni di circa 155 Km. Inoltre grazie alla modalità ECO sarà possibile attivare una serie di funzioni a risparmio energetico per un maggiore range.

Autonomia quindi più che adeguata per le tratte urbane o per gli spostamenti dall’aeroporto alla città e viceversa. Al momento del noleggio l’auto verrà consegnata sempre carica e non c’è l’obbligo di riconsegnarla carica. Molto semplice la riconsegna visto che le persone potranno riportare la vettura in qualsiasi ufficio Avis Electric Motion senza costi aggiuntivi.

Per quanto riguarda l’uso e le tariffe il noleggio prevede tariffe orarie di 2, 4 o 6 ore. Non è previsto alcun limite di chilometraggio. Il sistema di prenotazione è smart e permette di eliminare le lunghe code di attesa. Basterà utilizzare la nuova Avis App per richiedere il noleggio in pochi e semplici step direttamente dal proprio smartphone. Inoltre il contratto e la ricevuta di riconsegna dell’auto sono paperless e scaricabili sempre da App.

Avis Electric Motion è disponibile a Roma presso l’Aeroporto di Fiumicino, Stazione Termini, e Via Sardegna (centro città) e a Milano presso l’aeroporto di Linate, la Stazione Centrale, Milano Citylife, Piazza Diaz e Porta Romana.