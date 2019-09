Capesante, 6 ricette leggere e facili da preparare

Le capesante sono tra i molluschi più nutrienti, ecco 6 semplici e appetitose ricette per preparale in casa in modo facile.

Le capesante sono molluschi bivalvi, come le vongole e le ostriche. Tra tutti i molluschi, sono uniche per la loro capacità di muoversi rapidamente grazie a un meccanismo di propulsione: in sostanza, a differenza degli altri bivalvi, possono nuotare.

Esistono molte specie di capesante e ognuna si è adattata a un diverso tipo di habitat. Alcune specie vivono in acque poco profonde, fino ad un massimo di 100 metri. Altre, invece, vivono esclusivamente in acque profonde. Si tratta in ogni caso di molluschi di acqua salata che non sopravvivono in ambienti con acqua dolce o salmastra.

Le capesante sono tra i molluschi più nutrienti e a esse vengono riconosciute notevoli qualità nutrizionali e benefiche. Le capesante sono un’ottima fonte di numerosi sali minerali, tra cui anche gli oligominerali selenio, zinco e rame. Questi ultimi sono presenti in tracce negli alimenti, ma un’adeguata assunzione sostiene il sistema immunitario, la corretta funzione tiroidea, cerebrale e la crescita sana, oltre a proteggere dal diabete e dal rischio di sviluppare malattie cardiache. Pertanto, includere le capesante nella dieta può contribuire a fornire questi microelementi, nonché proteine di alto valore biologico e acidi grassi anti-infiammatori Omega-3.

Ecco 6 semplici ricette per preparale in casa.

Capesante scottate

Ingredienti per 4 persone:

12 capesante pulite e private della conchiglia;

pepe;

1 cucchiaio di olio di olio extravergine di oliva.

Preriscaldate una padella di ghisa a fuoco medio-alto. Nel frattempo, asciugate le capesante con un tovagliolo di carta, quindi conditele con il pepe. Quando la padella sarà calda, aggiungete l’olio e subito dopo le capesante. Fate soffriggere 3-4 minuti. Servite caldo. Le capesante saltate possono essere servite con un’insalata di verdure fresche di stagione.

Capesante in crosta di parmigiano all’aglio

Ingredienti per 4 persone:

12 capesante pulite e private della conchiglia;

100 g di pangrattato;

100 g di parmigiano grattugiato;

1 cucchiaino di prezzemolo fresco finemente tritato;

1 spicchio di aglio sminuzzato;

4 cucchiai di olio di olio extravergine di oliva.

Mescolate insieme il pangrattato, il parmigiano, il prezzemolo e l’aglio in una ciotola. Unite l’olio d’oliva e amalgamate il tutto. Sciacquate le capesante in acqua fredda, quindi asciugate con un tovagliolo di carta e appagante con il composto preparato. Raccogliete i molluschi impanati in una pirofila da forno antiaderente e cuocete in forno caldo a 180 °C per 15 minuti, girando a metà cottura. Ultimate accendendo il grill per dorare bene la panatura.

Capesante agli agrumi

Ingredienti per 4 persone:

12 capesante pulite e private della conchiglia;

1 scalogno;

1 limone;

1 pompelmo;

1 arancia;

4 cucchiai olio di oliva extravergine.

Sciacquate le capesante in acqua fredda, quindi asciugate con un tovagliolo di carta. Nel frattempo tritate lo scalogno e raccoglietelo in una terrina con il succo degli agrumi e 2 cucchiai di olio. Mescolate bene. Scaldate l’olio rimasto in una padella antiaderente e fate rosolare i molluschi a fuoco vivace, per 5 minuti. Unite il succo di agrumi e continuate la cottura fino a che il liquido sarà evaporato.

Servite caldo, con un contorno di verdure fresche di stagione.

Insalata di spinacini e capesante

Ingredienti per 4 persone:

12 capesante pulite e private della conchiglia;

300 g di spinacini lavati;

pepe macinato fresco;

4 cucchiai olio di oliva extravergine.

Sciacquate le capesante in acqua fredda, quindi asciugate con un tovagliolo di carta. Privatele del corallo. Scaldate in una padella un filo d’olio extravergine d’oliva e scottate le capesante per circa 7-8 minuti, girandole a metà cottura. Fate intiepidire. In una ciotola raccogliete lo spinacino, condite con l’olio e il pepe e unitevi le capesante tiepide.

Capesante alla griglia

Ingredienti per 4 persone:

12 capesante pulite e private della conchiglia;

pepe in grani;

1 cucchiaino di prezzemolo fresco finemente tritato;

4 cucchiai di olio di olio extravergine di oliva.

Sciacquate le capesante in acqua fredda, quindi asciugate con un tovagliolo di carta. Raccogliete i molluschi in una ciotola e conditele con l’olio il pepe e il prezzemolo sminuzzato. Scaldate a fiamma alta la griglia antiaderente e fate scottare le capesante per circa 3-4 minuti su ogni lato. Servite caldo.