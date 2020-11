Capelli rovinati: 5 trucchi per salvare la chioma

Fonte immagine: Istock

Prendersi cura dei propri capelli non è semplice ma lo si può fare seguendo qualche consiglio universalmente utile per tutte le chiome.

Parliamo di: Bellezza naturale e Green Beauty

L’emergenza sanitaria in corso ha sottoposto a dura prova i nostri capelli che appaiono sempre più rovinati. In parte dipende dallo stress a cui siamo sottoposti, in parte all’impossibilità di ricorrere spesso all’hair stylist, che sia per questioni economiche o di tempo.

Ecco, dunque, l’esigenza di proporre dei trucchi in grado di garantire una buona routine per prenderci cura della nostra chioma. Ricky Walters, direttore di SALON64 a Londra, ha raccontato come certe acconciature, come avere una coda di cavallo, potrebbero far strappare e cadere i capelli, mentre Paul Bryan, proprietario del salone e l’uomo dietro il marchio di prodotti per capelli A Stylist’s Secret, ha avvertito tutti del pericolo schiarire i capelli a casa. Ecco, dunque, una lista di trucchi per prendersi cura dei capelli anche in casa.

Capelli rovinati: 5 trucchi per prendersene cura

L’annosa questione: “Devo veramente tagliare 5 preziosissimi cm dei miei capelli?” Se non ce ne prendiamo cura rischiamo che i capelli si possano rovinare terribilmente fino ad arrivare alla necessità di tagliarli. Ecco, dunque 5 trucchi utili per prendervi cura della testa a casa vostra: