Cani: le razze più affettuose

Fonte immagine: Pixabay

Ogni cane è affettuoso e coccolone, ma alcune razze sono considerate universalmente più amorevoli delle altre perché più sensibili e desiderose di affetto.

La compagnia di un cane è un’esperienza che arricchisce emotivamente e socialmente, un affetto sincero e diretto su cui contare per sempre. Chi vive con Fido è consapevole dei vantaggi che questa presenza offre alla sua vita, fatta di amore, attenzioni e lealtà, a fronte di un piccolo impegno legato alle uscite, alle cure mediche e al nutrimento. Nulla di così insormontabile: anzi, un dovere che si affronta con il sorriso sulle labbra per assicurare al quadrupede una vita lunga e sana. Ogni cane possiede una propria indole e un proprio carattere, a prescindere dal tipo di educazione e regole ricevute, ma alcune razze sono considerate universalmente più affettuose e amorevoli delle altre. Conosciamole insieme.

Golden retriever

Morbidi, soffici e molto pazienti, i Golden Retriever sono cani perfetti ed equilibrati in grado di interagire con tutti, in modo paziente ma anche spiccatamente affettuoso. La loro indole li rende idonei come supporto per pet therapy e accompagnamento, in particolare come cani guida.

Danese

Nonostante il formato davvero maxi, sono cani molto affettuosi, coccoloni e non del tutto consapevoli della loro stazza, per questo si comportano con cagnolini mignon. Adorano giocare, abbracciare e divertirsi in particolare con i bambini: sono animali molto delicati che con le giuste cure possono vivere a lungo ed in modo sano.

Bearded Collie

Grandi e dal pelo lungo, sono nati come esemplari da pastore promossi successivamente al ruolo di compagni di affezione: i Bearded Collie sono facilmente addestrabili e dalla buona edicazione. Particolarmente simpatici e buffi, mostrano anche una forte predisposizione alla difesa del branco umano, che proteggono se avvertono la presenza di pericoli.

Labrador retriever

Il cane sicuramente più coccolone dell’intera famiglia: questa razza è facilmente addestrabile, perché in grado di apprendere velocemente regole educative. Molto giocoso e divertente ama intrattenersi con tutti i membri della famiglia, ma anche con gli estranei: si conquista facilmente con qualche carezza e parolina dolce. I Golden retriever sono perfetti per i bambini, con cui adorano rotolarsi sul tappeto, condividere biscotti e golosità, basta monitorarli e controllarne l’innata esuberanza.

Bichon frisés

A dispetto dall’immagine elegante, sono cagnolini vivaci e scattanti, perfetti per chi ama giocare e intrattenersi per lunghe sessioni ludiche. Sono cani simpatici e allegri, dall’indole spiritosa, che non disdegnano affatto la compagnia di anziani e piccini, con cui amano spartire ore di relax e coccole.

Levriero italiano

Il levriero italiano è la versione ridotta del levriero classico: come il parente più stresso conserva un’indole da predatore, per questo non è adatto alla convivenza con animaletti di piccola taglia. Agili e scattanti, possiedono un carattere affettuoso e molto sensibile, entrano in sintonia con il proprietario di cui si prendono cura amorevolmente.

Cavalier King Charles Spaniels

Il Cavalier King Charles Spaniels è un cane pieno di personalità che detesta la solitudine e per questo cerca sempre il contatto e la vicinanza dell’amico umano. Ama giocare ed è in grado di vivacizzare l’ambiente con la sua allegra presenza, è molto fedele e si lega molto ai bimbi di casa.

American Staffordshire Terrier

A dispetto della sua stazza e razza di appartenenza, l’American Staffordhire Terrier è un quadrupede molto intelligente e affettuoso, perfetto guardiano del focolare e in grado di apprendere regole educative sin dalla più tenera età. Amano correre e scattare ma anche farsi coccolare a lungo: perfetto per una convivenza sana con bambini e anziani.

Meticcio

Dal mix spesso misterioso, il meticcio è il classico cane nato da svariati incroci e quindi privo di pedigree, molto diffuso in canile è un esemplare in grado di mostrare riconoscenza e amore a lungo. Nonostante l’assenza di un lignaggio preciso, è un animale dal cuore d’oro, desideroso di dare e ricevere amore.