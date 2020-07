Cani randagi: una coppia ha speso 55.000$ per dargli casa

Fonte immagine: Istock

Una coppia di Clifton Park ha speso 55.000 dollari per dare una casa accogliente ad un gruppo di cani anziani con esigenze speciali.

Parliamo di: Animali Cani

Quello dei cani con esigenze speciali (o anziani) è un dramma che si consuma in tutto il mondo: nessuno vuole adottarli e vengono abbandonati nei canili per lunghissimi periodi, a volte per sempre. Una coppia che vive a Clifton Park, New York, Chris e Mariesa Hughes, ha adottato 20 cani che sono anziani e lottano con condizioni di salute avverse.

La coppia gestisce un’organizzazione no profit chiamata The Mr. Mo Project. Padroni di un cane anziano con esigenze speciali, Mo, si sono resi conto di cosa significasse prenderne cura e hanno deciso di creare la fondazione. Chris e Mariesa hanno già salvato centinaia di cani dall’eutanasia, oltre ad aiutarli a ricevere cure e essere adottati, gli hanno dato una casa. Per offrire loro la migliore qualità di vita possibile, i caregiver hanno già speso oltre $ 55.000 per personalizzare la loro casa per i cani adottati.

Hanno acquistato una piscina per fare idroterapia a $ 30.000 e un letto king-size personalizzato a $ 5.000 in modo da poter dormire con i loro cuccioli. Tutta la loro casa è stata attrezzata per accogliere altri randagi con esigenze speciali. Un’abitazione piena di amore dove finalmente anche chi è stato abbandonato può trovare un po’ di pace.