Cani fuori due volte al giorno: presto sarà legge in Germania

Fonte immagine: Istock

La proposta della ministra dell’Agricoltura tedesca potrebbe essere approvata nel 2021: cani a passeggio almeno due volte al giorno.

Parliamo di: Cani

Portare fuori un cane è un dovere nei confronti dei nostri compagni di avventure ma presto questa abitudine potrebbe diventare legge in Germania. Dopo l’addio al carbone, anche questa potrebbe essere una svolta importante per il Paese.

L’annuncio è arrivato in questi giorni dalla Ministra dell’Agricoltura Julia Klöckner. Il provvedimento prevede che i padroni siano obbligati a portare fuori i loro animali almeno due volte al giorno e stando almeno un’ora a passeggiare. E ancora: non potranno stare soli in casa tutto il giorno ed essere legati per lunghi periodi.

Regolamentazioni anche per gli allevatori che non potranno tenere più di 3 cucciolate alla volta. Secondo una statistica nel Paese quasi 10 milioni di cani non riceverebbero le cure adeguate. La proposta di legge non ha suscitato tutti consensi. In molti hanno obiettato che regole così severe potrebbero portare ad eccessi opposti: stressare gli animali portandoli in giro per molto tempo quando le temperature sono troppo alte.

In Italia siamo molto lontani da questo genere di regolamentazioni. I proprietari dei cani devono solo adottare delle precauzioni per evitare danni a cose e persone quando sono fuori ma nessuno li obbliga a prendersi cura dei loro compagni a 4 zampe. Il progresso, in questo ambito, appare ancora molto lontano.