Cani e gatti: il Comune di Modena assiste quelli dei malati di Covid

Fonte immagine: Unsplash

Il Comune di Modena aiuterà chi è bloccato dalla quarantena o ricoverato in ospedale: i volontari si occuperanno di cani, gatti e compagni.

Parliamo di: Cani Gatto

Il Comune di Modena scende in campo in sostegno di chi è malato di Covid-19 portando a passeggio o curando cani e gatti. Un aiuto importante per chi è in isolamento oppure è ricoverato in ospedale. Già proposto durante la prima ondata in primavera, il servizio viene gestito direttamente dall’Ufficio diritti animali del Comune di Modena.

Un servizio importante e lodevole che tende una mano a chi è impossibilitato a uscire causa Covid, ma deve gestire le esigenze fisiologiche o mediche del proprio cane o gatto. A fornire l’assistenza una serie di volontari parte attiva di una rete di associazioni, coinvolti direttamente e selezionati dall’Ufficio diritti animali del Comune di Modena. Gruppi presenti sul territorio e che collaborano da tempo con il Comune stesso in modo sinergico e costante.

Cani, gatti & Co, volontari in soccorso dei proprietari in difficoltà

La rete di aiuti costituita dai volontari delle associazioni di zona che collabora con il Comune di Modena si muoverà in base alle singole esigenze. I volontari occuperanno di curare e gestire gli animali di affezione, portando i cani a passeggio per l’espletamento delle funzioni fisiologiche. Porteranno gli stessi dal veterinario per sottoporsi a visite o controlli non riprogrammabili.

Nei casi più delicati dovranno accudire personalmente il cane o il gatto assegnato gestendolo in sostituzione del proprietario stesso. Il volontario assegnato rimarrà lo stesso per tutto il periodo così da ridimensionare l’ansia dell’animale. Indosserà mascherina, guanti e seguendo tutte le normative legate al distanziamento.

Evitando contatti con il proprietario e prelevando l’animale al di fuori dell’abitazione. Effettuando passeggiate in zona e impedendo che entri in contatto con altre persone o animali. Manto e zampe verranno ripulite al rientro casalingo. Se possibile la gestione dell’animale avverrà all’interno delle casa del proprietario stesso.

Per richiedere supporto e aiuto basta contattare l’ufficio per telefono ai seguenti numeri 059 203 2211 o 059 203 2536. Oppure inviando una mail a questo indirizzo: ufficio.diritti.animali@comune.modena.it.

Fonte: Modena Today