Cani da adottare sulle lattine di birra: l’iniziativa in USA

Fonte immagine: Pixabay

Un birrificio statunitense ha deciso di stampare le immagini di cani da adottare sulle lattine di birra, un modo per incentivare le adozioni.

Immagini di cani da adottare sulle lattine di birra, per incentivare la ricerca di una nuova famiglia. È questa l’ultima iniziativa nata negli Stati Uniti per regalare un nuovo futuro a quadrupedi in difficoltà, considerando l’alta diffusione della bevanda alcolica. Un’idea che sta già raccogliendo plausi e commenti positivi sui social network, dove molti utenti stanno invitando i maggiori produttori a fare altrettanto.

La decisione di inserire fotografie di cani da adottare sulle lattine di birre deriva dalla Fargo Brewing Company, un birrificio del North Dakota, e dall’associazione di recupero e tutela 4 Luv Of Dog. L’obiettivo è quello di trovare una casa ai ribattezzati “one-der dogs”, ovvero quegli esemplari che – per inclinazione o carattere – necessitano di un’abitazione dove non siano presenti altri animali domestici. In genere, questi quadrupedi sono i meno richiesti e adottati da rifugi e canili.

Il birrificio e i volontari dell’associazione hanno perciò selezionato sei cani – Nyx, Bizzy, Jensen, Hobie, Moby e Virginia – e hanno applicato le loro foto su alcune lattine di birra, in vendita a 9 dollari al pacco. Sulle confezioni sono riportate tutte le informazioni sul cane e le modalità per entrare in contatto con il rifugio, per coloro che volessero incontrare uno di questi casi bisognosi di una famiglia. Un rappresentante della Fargo Brewing Company ha così specificato, nel corso di un’intervista per CNN:

Speriamo che le immagini di questi cani sulle lattine possano aumentare la consapevolezza, accendendo una luce su esemplari che normalmente verrebbero ignorati.

I primi risultati dell’iniziativa sembrano essere già arrivati: i contatti sulle pagine social del birrificio sono aumentati sensibilmente, mentre già diverse persone hanno chiesto informazioni sui quadrupedi in cerca di abitazione. Naturalmente, come accade in questi casi, vi sarà tutto un percorso per comprendere l’affidabilità delle future famiglie e le possibilità di inserimento del cane.

