Cane viene abbandonato con la sua poltrona

Fonte immagine: Pixabay

Un cane è stato abbandonato insieme a una vecchia poltrona e a un televisore guasto: è questa la triste vicenda che accade negli Stati Uniti.

Abbandonato sul bordo della strada, insieme a una vecchia poltrona e a un televisore non più funzionante: è questa la storia di uno sfortunato cane statunitense, considerato alla stregua di qualsiasi altro rifiuto dai suoi ex proprietari. Il tutto è accaduto in Mississippi, negli Stati Uniti, dove il quadrupede è stato soccorso da alcuni volontari.

L’animale, così come riferisce il quotidiano La Stampa, è stato notato da alcuni passanti, i quali hanno allertato la locale protezione animali. Il cane, un cucciolo di circa quattro mesi, si trovava a lato della carreggiata adagiato su una vecchia poltrona e, nelle sue vicinanze, vi era anche un televisore guasto. Il quadrupede, fortemente denutrito, pare si trovasse nella zona ormai da diversi giorni.

Il cagnolino era adagiato sulla poltrona, senza nessuna intenzione di abbandonarla, forse nella speranza che i proprietari potessero tornare a prenderlo. Sharon Norton, la volontaria giunta sul posto per trarre in salvo il quadrupede, ha faticato non poco per convincere l’animale ad abbandonare la sua posizione, aiutandosi con delle crocchette.

Si trovava lì da almeno quattro o cinque giorni, senza cibo. Era molto denutrito.

Portato in una vicina clinica veterinaria, l’animale è stato sottoposto a un bagno e a un trattamento antiparassitario, inoltre gli sono state somministrate tutte le cure del caso. Ribattezzato La-Z-Boy Gatson, il cane è ora monitorato affinché possa riprendere peso in fretta, mentre diverse famiglie si sono offerte per una possibile adozione. Sharon Norton ha così commentato l’azione degli ex proprietari:

A te che hai scaricato questa poltrona, sappi che il tuo cucciolo stava aspettando che tu tornassi, si stava lentamente lasciando morire di fame perché aveva paura di lasciare la poltrona per andare a cercare del cibo. Ma un giorno il karma si ricorderà di te.

Fonte: La Stampa