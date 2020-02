Cane veglia sul corpo del proprietario deceduto

Un cane ha vegliano tre giorni e tre notti sul corpo del suo proprietario deceduto: una storia commovente avvenuta in Abruzzo.

Un cane ha vegliato per tre giorni e tre notti sul corpo del proprietario deceduto, attirando poi le attenzioni del vicinato con i suoi guaiti disperati. È questa la commovente storia avvenuta in Abruzzo, dove un fedelissimo quadrupede non ha voluto abbandonare il suo compagno umano ormai senza vita.

Il singolare episodio è accaduto a Nereto, un comune nella provincia di Teramo, dove il cagnolino Ermanno – di 6 anni d’età – viveva in compagnia del suo settantanovenne proprietario. Secondo quanto riportato da Il Messaggero, l’uomo sarebbe venuto a mancare improvvisamente e il quadrupede avrebbe vegliato a lungo sul suo corpo, deciso a non abbandonarlo. Stando alle ricostruzioni, alcuni vicini avrebbero udito i lamenti dell’animale, allertando le autorità. Sul posto sono quindi giunti i Carabinieri, i quali a loro volta hanno allertato i vigili del fuoco e una squadra del 118.

Il quotidiano romano riferisce che il proprietario del cane sia stato ritrovato senza vita a letto, forse stroncato da un infarto. L’animale è stato poi preso in cura dei veterinari dell’ALS, così come spiega Melissa, una volontaria dell’Oipa di Teramo:

Quello che non dimenticherò mai è il momento in cui i veterinari della Asl gli hanno messo il collare per portarlo via per sempre dal suo amato padrone: si è girato verso l’uomo a terra, lo ha fissato per alcuni secondi con gli occhi lacrimosi, poi si è fatto mettere il collare con una compostezza e una dignità che pochi esseri viventi hanno. Con la stessa compostezza e dignità è salito con me sul Fiorino della Asl. Una volta dentro si è alzato su due zampe per guardare fuori i due finestrini posteriori del mezzo. Così per 20 chilometri. Probabilmente, ha sperato fino all’ultimo momento di poter rivedere il suo inseparabile compagno di vita. Forse per un’ultima volta. È uno di quei cani che se li guardi negli occhi te ne innamori perché ci vedi tutta la purezza di un bambino.