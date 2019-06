Un cane da salvataggio alla maturità

Un cane da salvataggio accompagna una ragazza all'esame di maturità: un'amicizia che si è rivelata fondamentale per il percorso di studi.

Un cane da salvataggio finisce alla maturità. È questa la bellissima storia che proviene da Livorno, dove una studentessa ha potuto sostenere l’esame di Stato anche grazie alla presenza di Wall-e, un bellissimo Golden Retriever. Un incontro che è avvenuto durante l’Alternanza Scuola-Lavoro, un’amicizia già divenuta indissolubile.

A darne notizia è TGCom24, nel raccontare la storia di Serena Brucioni, una studentessa dell’Iti Galileo Galilei di Livorno. Il percorso scolastico della giovane è stato caratterizzato da un blocco, che le impediva di affrontare le interrogazioni, poi superato grazie proprio all’amicizia con il cane da salvataggio Wall-e. Il loro incontro è avvenuto qualche mese fa, durante l’Alternanza Scuola-Lavoro, e la studentessa ha quindi chiesto che il quadrupede potesse presenziare al suo esame di maturità, una proposta accolta di buon grado dalla commissione.

Un vero e proprio successo, premiato con il massimo dei voti, commentato positivamente dalla madre della ragazza, Barbara Napoli, alla redazione di TgCom24:

Wall-e è uno dei tanti cani della Scuola Italiana Cani Salvataggio Firenze, degli animali addestrati per aiutare l’uomo nelle situazioni più pericolose, utili anche per gestire i momenti di stress. Così spiega Salvo Gennaro, presidente della Scuola:

Wall-e è stato una presenza discreta ma fondamentale per dare una sicurezza in più alla ragazza. […] I nostri cani sono addestrati a operare in stress più forti di quelli in cui si trovano i cani da valanga e ricerca: loro sono di salvataggio, sulle spiagge, tra i bambini che li accarezzano, le grida, la confusione e molteplici altre distrazioni.