Cane salva l’amico dall’attacco di un leone di montagna

Il piccolo, ma temerario cane Winston non si è fatto intimorire da un leone di montagna, che ha affrontato pur di trarre in salvo l'amico.

L’eroico cane Winston ha salvato il suo amico Mijo dall’attacco di un leone di montagna, dimostrando un coraggio senza pari. I due vivono insieme alla proprietaria Lindsay Golden in Colorado e li unisce un legame molto forte, con Winston sempre molto attento nei confronti dell’amico quindicenne.

Come riporta anche 9 News qualche sera fa i due cani erano usciti in giardino fuggendo attraverso una porta lasciata inavvertitamente aperta. Forse per effettuare la solita mini passeggiata davanti all’abitazione. Ad attenderli non c’era solo il fogliame autunnale, ma anche un affamato leone di montagna. Pronto a sferrare il suo attacco pur di assicurarsi la cena.

Il coraggio di Winston, un cane contro un leone di montagna

Il piccolo e anziano mix Chihuahua stava trotterellano con l’amico Winston, un incrocio tra una cane volpino e un bassotto, quando un leone di montagna ha fatto il suo ingresso improvviso in giardino. Il felino si è subito scagliato contro il piccolo Mijo afferrandolo tra le fauci per ucciderlo, in una situazione di puro terrore per la proprietaria di casa. Winston non si è fatto intimorire dal felino e al posto di scappare ha reagito con coraggio.

A suon di ringhi, morsi, spinte e abbaio il piccolo bassotto è riuscito a far desistere il leone di montagna che ha lasciato la presa per darsi alla fuga. L’intervento tempestivo di Lindsay ha impedito che la situazione volgesse al peggio: la donna ha condotto il cane nel più vicino centro veterinario. Le prime cure hanno evidenziato molte ferite e tagli e la perdita dell’occhio destro. L’azione violenta ha causato una serie di danni neurologici ora al vaglio dei medici, che dovranno effettuare nuovi test e accertamenti.

Però Mijo è ancora vivo e vegeto, e deve la sua sopravvivenza al coraggio del cagnolino Winston e al forte legame che li unisce. La proprietaria ha lanciato anche una raccolta fondi per potere sostenere le spese per le cure mediche che Mijo dovrà affrontare.

