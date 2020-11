Cane percorre 100 chilometri per ritrovare la sua famiglia

Fonte immagine: Unsplash

Cento chilometri di strada e due settimane di cammino, questa l'impresa affrontata da un cane per ritrovare la sua famiglia umana.

Affidare il cane per qualche mese a causa di una ristrutturazione. Una decisione che la cagnolona Ping An non ha accettato di buon grado. Tanto da eludere i controlli a cui era stata affidata per poi percorrere quasi cento chilometri solo per ritrovare l’amatissima famiglia. Questa l’incredibile avventura di una giovanissima Golden Retriever, solo un anno, che da sola ha camminato per due settimane per ritrovare il suo branco umano.

Il nome Ping An significa “sano e salvo”, una scelta davvero profetica per la piccola quadrupede, che era stata affidata a un amico di famiglia di casa a Nantong. Ben cento chilometri di distanza dalla sua dimora situata a Qidong, nella Cina orientale. Non certo un abbandono, ma un affido temporaneo per consentire le ristrutturazioni domestiche.

Cane per due settimane senza cibo e riparo per trovare la sua famiglia

La piccola Ping An non aveva accettato l’affido temporaneo che si stava prolungando più del dovuto, separata dalla sua famiglia per ben quattro mesi. Una lontananza inaccettabile per la cagnolina, che ha deciso di interrompere bruscamente mettendosi in viaggio da sola e percorrendo l’incredibile distanza di cento chilometri.

Stremata dal viaggio e dalla fame era stata soccorsa da un gruppo di lavoratori che l’avevano avvistata fuori dal loro ufficio. Ping An era apparsa esausta, dimagrita e affamata. Le zampe ferite e completamente sanguinanti, ma principalmente con un atteggiamento abbattuto e depresso. Mentre si occupavano di lei il gruppo aveva deciso di immortalarla per poi diffonderne l’immagine attraverso l’app di messaggistica cinese WeChat, per un passaparola rapido.

Il post era finito sotto gli occhi preoccupati della famiglia che era partita subito per andare a recuperarla, una clip ha poi immortalato il tenero momento dell’incontro. La cagnolina è stata sommersa di amore e parole dolci, mentre le sue ferite sono state curate immediatamente da un veterinario. La famiglia ha deciso che la piccola rimarrà con loro per sempre, e attenderà al loro fianco la fine dei lavori per fare ritorno a casa tutti insieme.

Fonte: Daily Mail