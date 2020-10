Cagnolino non dorme per fare compagnia alla proprietaria mentre studia

Fonte immagine: Unsplash

Bonzo è la nuova star del web, il cane ha rifiutato di dormire per due notti pure ti tenere compagnia alla sua proprietaria impegnata nello studio.

Parliamo di: Cani

Quando si dice studiare come un cane, ne sa di sicuro qualcosa Bonzo un tenero barboncino finito al centro dell’attenzione da social network. Il piccoletto ha conquistato la rete con le sue infinite occhiaie e l’aria incredibilmente stanca, frutto di una serie di nottate senza sonno. Questo è ciò che racconta l’utente Twitter Mary Dopping che ha condiviso le immagini del cane immortalato dopo una lunga notte senza riposo.

A quanto pare il piccoletto ha voluto tenere compagnia alla sua proprietaria durante una serie di sessioni dedicate allo studio, così da non lasciarla sola ad affrontare libri e scartoffie. Bonzo vive con la sorella di Mary, ma è stato adottato da tutte e due le ragazze che ne adorano l’incredibile affetto e abnegazione. Come mostrano le immagini condivise via Twitter.

Cane fa compagnia mentre la proprietaria studia

L’adorabile barboncino ha deciso di sacrificare due notti da dedicare al riposo pur sostenere emotivamente la sua proprietaria, impegnata in una sessione di studi pre-esame. Le foto pubblicate da Mary parlano chiaro, Bonzo sembra distrutto dalla mancanza di sonno tanto da fissare l’obiettivo inebetito.

Il cagnolino ha sempre dimostrato grande fedeltà sin dal suo ingresso casalingo pochi anni fa, assicurando la sua presenza in tutte le occasioni. Quello che vuole dimostrare Bonzo è la sua vicinanza e il suo sostegno, come confermando le immagini pubblicate via social network. Un gesto che ha dato forza alla sua amica umana tanto da concludere il ripasso e lo studio in tempo per l’esame.

La disponibilità del cane ha scatenato una sequenza di like e risposte, ma anche di condivisioni fotografiche da parte degli utenti che hanno raccontato le loro esperienze personali. Con tanto di immagini di gatti e cani in grado di partecipare attivamente alle comunicazioni online, alle videochiamate e allo stesso smart working. La foto del povero Bonzo assonnato ha fatto il pieno di apprezzamenti social e per questo Mary ha invitato tutti a seguirla per i nuovi aggiornamenti sulle avventure del tenero animale.

Fonte: La Razón de México