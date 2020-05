Cane non abbandona la sorella uccisa in un incidente stradale

Un cane non vuole abbandonare il corpo della sorella ormai deceduta, forse vittima di un incidente stradale: succede in Texas.

Parliamo di: Cani

Un cane non vuole abbandonare il corpo ormai esanime della sorella, purtroppo deceduta a causa di un incidente stradale. È questa la storia struggente che proviene dagli Stati Uniti, pronta a confermare l’estrema sensibilità di questi quadrupedi. La cagnolina è stata probabilmente investita da un auto e Guardian – questo il nome del fratello – non ha voluto in alcun modo separarsi da lei.

La vicenda è accaduta in Texas ed è stata confermata dai volontari del Kingsville-Kleberg Health Department Animal Control & Care Center, giusti sul posto per recuperare gli animali a seguito di una segnalazione. Arrivati sul posto, il cane ha protetto il corpo della sorella deceduta, bloccandolo con la zampa affinché nessuno si avvicinasse al cadavere. Così hanno spiegato i volontari su Facebook:

Non voleva che nessuno si avvicinasse alla sorella. I nostri agenti hanno dovuto pazientare molto per convincerlo non vi fosse nulla di cui temere, perché giunti sul posto per aiutarlo. […] Questo intervento è stato uno dei più strazianti per il nostro staff, ma abbiamo pensato di condividere alcune immagini per mostrare le situazioni a cui lo stesso staff è regolarmente sottoposto.

Al momento non è dato sapere quali siano le cause della morte della cagnolina. Tuttavia, trovandosi sulla carreggiata di una strada molto trafficata, si sospetta possa essere stata vittima di un incidente stradale.

Guardian è stato nel frattempo recuperato dai volontari e, trascorso il tempo previsto per legge, verrà reso adottabile. Ha un’età compresa tra i sei mesi e un anno, un carattere mediamente docile e sembra non avere problemi d’interazione con gli umani. Data la giovane età, è probabile che Guardian e la sorella abbiano trascorso la loro intera esistenza da randagi insieme.

Fonte: Metro