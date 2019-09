Cane muore per salvare la sua famiglia da un incendio

Un cane ha perso la vita per salvare la sua famiglia da un incendio: è quanto è accaduto in Florida, negli Stati Uniti.

È una storia di incredibile coraggio, quella che vede per protagonista un cane statunitense, un quadrupede adottato da una famiglia in un rifugio. L’animale, infatti, si è lanciato nelle fiamme per salvare i suoi proprietari da un incendio, purtroppo perdendo la vita. Un gesto d’amore estremo, che ha permesso alla stessa famiglia di sopravvivere.

Il tutto è accaduto a Bradenton, in Florida, dove Zippy – questo il nome dell’animale – viveva felicemente con la sua famiglia, dopo aver passato un lungo periodo in rifugio. Qualche giorno fa un incendio è purtroppo scaturito all’interno dell’abitazione e il cane, un piccolo terrier, è corso in tutte le stanze abbaiando a perdifiato, pur di svegliare tutti i membri della sua famiglia.

Ed è stato proprio l’abbaiare del cane a rivelarsi salvifico per i proprietari dell’animale: dalle ricostruzioni apparse su CNN, infatti, pare che il segnale acustico emesso da un rilevatore di fumo installato in casa fosse troppo basso per poter essere udito. Risvegliati dal vociare dell’animale, i proprietari si sono trovati in una situazione drammatica, con i pavimenti già avvolti dalle fiamme, e hanno faticosamente raggiunto i figli per poterli trarre in salvo. Quando è giunto il momento di recuperare l’amico quadrupede, però, quest’ultimo aveva già perso la vita.

La casa è andata completamente distrutta, mentre gli abitanti si trovano fortunatamente in condizioni buone di salute. Il dolore è però tanto, soprattutto per la perdita dell’adorato cagnolino:

Dobbiamo ripartire da zero, dobbiamo ricostruire. Zippy è stato davvero d’aiuto, è stato indispensabile, e ci mancherà tantissimo.

L’animale, così come già accennato, viveva con la famiglia da più di due anni ed era stato adottato da un rifugio. Di piccola taglia, il suo manto bianco e nero aveva sin da subito conquistato i cuori dei suoi adottanti.

