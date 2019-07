Cane e gravidanza isterica: segnali e cure

Fonte immagine: Pixabay

La gravidanza isterica è una condizione comune tra le cagnoline non sterilizzate, causata da squilibri ormonali che portano a cambiamenti fisici evidenti.

Parliamo di: Cani

La gravidanza isterica canina, o falsa gravidanza, è molto più comune di quanto si possa credere e, solitamente, coinvolge gli esemplari di cane di sesso femminile che non sono stati sterilizzati dopo il calore. Meglio nota come pseudociesi, non è considerata come patologia ma più come sequenza di eventi e condizioni che hanno spinto la cagnolina a credere di essere incinta. I sintomi sono piuttosto chiari e la situazione genera stress, ansia ed emotività, per questo è importante intervenire con il supporto del veterinario.

Cos’è e quando accade

Come anticipato la gravidanza isterica è meglio nota come pseudociesi e può colpire le cagnoline non sterilizzate dopo il calore: è una condizione che produce una serie di sintomi e problematiche di natura fisica e psicologica. Un vero e proprio cambiamento che genera nel quadrupede stress e ansia perché convinto di attendere i cuccioli. È una questione biologica e naturale, conseguenza diretta del periodo del calore che nella femmina si presenta ogni sei o otto mesi e con relativa produzione di progesterone. In assenza di accoppiamento la situazione si tranquillizza, ma se ciò non avviene il corpo simula l’effetto gravidanza, con tutti i sintomi del caso. La gravidanza isterica può colpire indiscriminatamente sia le femmine che non si accoppiano che quelle che si accoppiano, perché non è legata all’atto fisico ma alla produzione incontrollata degli ormoni della gravidanza, quindi si palesa due o tre mesi dopo il calore.

Sintomi

I sintomi sono simili a una gravidanza reale perché le mammelle si ingrossano fino a produrre latte, si gonfia l’addome e aumenta il peso. Il cane appare sempre stanco e al contempo è concentrato sulla creazione di un nido confortevole recuperando tessuti, coperte e abiti oppure scavando una buca in giardino. L’atteggiamento risulta maggiormente morboso nei confronti di peluche, cuscini e pantofole, che coccola e trasporta per casa come se fossero cuccioli, cercando di difenderli dalle intrusioni anche in modo aggressivo. Dal punto di vista dell’umore, il cane appare più depresso e sensibile, piange e si lamenta, risultando anche particolarmente ansioso e stressato, fino a rigettare e produrre muco dalle parti intime.

Cause

La causa è riconducibile alla fluttuazione ormonale del progesterone, come anticipato, quindi della prolattina che scatena la produzione di latte, mentre alcune patologie come l’ipotiroidismo possono incidere su questo equilibrio, con una discreta predisposizione nei confronti di alcune razze come Dalmata, Husky Siberiani, Rottweiler, Border Collie, Staffordshire Terrier, Maltese e Shar Pei. Il cancro alla ghiandole mammarie e una sterilizzazione effettuata durante il periodo del calore possono incidere ulteriormente. Esiste anche una causa di tipo genetico legata al concetto di appartenenza al branco, che spinge alcune femmine verso la gravidanza isterica con produzione di latte, condizione che accade di sovente tra le femmine di lupo quando le gregarie subentrano all’assenza della femmina leader, allattando i suoi cuccioli.

Rimedi e cure

Per accertare la condizione è necessario condurre la cagnolina dal veterinario, che potrà effettuare una serie di esami così da escludere la presenza di una reale gravidanza, ma anche di problematiche fisiche più gravi come la piometria. Si può intervenire a seconda della situazione: se lieve si può attendere che passi da sola, se più grave è necessario sottrarre finti cuccioli e nido così da interrompere l’accudimento, magari distraendola con giochi, uscite e passeggiate. Il veterinario potrà suggerire qualche rimedio naturale utile a tranquillizzare l’animale oppure il collare elisabettiano, per impedire che leccandosi le mammelle sviluppi la mastite. La sterilizzazione è il rimedio definitivo e sicuramente più valido a prevenire patologie più gravi come il cancro alle mammelle.