Cane attende il proprietario deceduto in ospedale

Un cane ha atteso il proprietario di fianco al letto d'ospedale, sperando in suo ritorno: l'uomo, però, è purtroppo deceduto.

È una storia di estrema fedeltà, quella che vede protagonista un cane statunitense. L’animale ha infatti atteso a lungo il suo proprietario in ospedale, accanto al letto dove era stato adagiato, ignaro del recente decesso del suo amico umano. Uno scatto ha immortalato questa interminabile attesa, una fotografia poi condivisa sui social network e divenuta virale in tutto il mondo.

Il tutto è accaduto presso un nosocomio del New Jersey, negli Stati Uniti, dove il proprietario del cane si trovava da qualche tempo ricoverato. Moose, un incrocio Labrador di circa tre anni d’età, non ha voluto lasciare l’amico negli ultimi difficili giorni. E nonostante il decesso dell’uomo, il cane non ha voluto abbandonare il letto d’ospedale, riconoscendo forse l’odore e la presenza del suo amato proprietario.

I volontari della North Star Pet Rescue, un’associazione locale per il recupero degli animali in difficoltà, hanno deciso di occuparsi senza indugi di questo triste Labrador. È stata proprio l’organizzazione, infatti, a raccontarne le gesta tramite la piattaforma social Facebook:

Moose è rimasto pazientemente seduto vicino al letto d’ospedale del suo papà, attendendo il suo ritorno, senza sapere del decesso del suo proprietario. […] Ha reagito molto male alla perdita del suo proprietario.

L’immagine dell’affranto cane è stata condivisa migliaia di volte, scatenando negli utenti social una vera e propria gara di solidarietà, per trovare un affido momentaneo al quadrupede e, successivamente, una casa dove vivere la sua esistenza in completa allegria. I responsabili della North Star Pet Rescue hanno ricevuto migliaia di candidature e, dopo averle passate al vaglio una per una, hanno trovato per Moose una nuova e amorevole famiglia. Una storia, quella di questo bellissimo esemplare di razza Labrador, che dimostra l’estremo amore di cui i cani sono capaci, nonché la fedeltà di una specie tanto amica dell’uomo.

