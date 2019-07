Cane aspetta da oltre un anno il proprietario morto in un incidente

Fonte immagine: Pexels

Un cane greco non vuole abbandonare il luogo dove il proprietario, un quarantenne, ha perso la vita in un incidente stradale.

Parliamo di: Cani

È una storia commovente e di puro amore, quella che proviene dalla Grecia e vede per protagonista un fedelissimo cane. L’animale, infatti, da oltre un anno aspetta il proprietario sul luogo di un incidente, ignaro del fatto l’amico umano sia purtroppo deceduto. In molti hanno cercato di offrire al quadrupede una nuova abitazione, ma l’animale è sempre fuggito per tornare in quel posto a lui tanto caro.

La singolare vicenda accade a Nafpatkos, così come riferisce TgCom24, dove un anno e mezzo fa un uomo di 40 anni ha perso la vita in un incidente stradale. Con lui un cagnolino dal manto bianco, rimasto illeso: da allora, nessuno è più riuscito a convincere l’animale ad abbandonare il luogo del sinistro.

Dopo diversi tentativi di adozione andati a vuoto, e numerose famiglie pronte ad accoglierlo, i residenti della località greca hanno deciso di costruire per lui un piccolo giaciglio. Oltre a una lapide per ricordare il proprietario, è stata improvvisata una piccola cuccia fatta di tegole, quindi sono state predisposte ciotole per il cibo, taniche di acqua e il minimo indispensabile per garantire al cane un’esistenza abbastanza serena. Tutti si occupano del suo benessere, portando cibo e monitorando le sue condizioni di salute, ormai consapevoli dell’impossibilità di trovare per il quadrupede un’altra collocazione: qualsiasi affido si è tradotto nella fuga dell’animale.

Ribattezzato l'”Hachiko Greco” per la sua incredibile fedeltà, nemmeno il ritorno alla sua casa originaria – a 12 chilometri dal luogo dell’incidente – è servito per far desistere l’animale dal suo intento. Un attesa che non può che commuovere, per un cane ignaro della dipartita dell’adorato proprietario, la vera testimonianza del grande amore che gli animali domestici sanno regalare, senza volere nulla in cambio. Come lecito attendersi, la notizia è divenuta virale sui social network, con migliaia di condivisioni in tutto il mondo.

Fonte: TGCom24