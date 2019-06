Cane: 5 idee per includerlo nel vostro matrimonio

Fonte immagine: Pexels

Il cane è parte attiva della famiglia, per questo potrebbe risultare divertente includerlo nella giornata del matrimonio: ecco 5 idee utili.

I cani rivestono un ruolo importante nella vita di chi li ama e li accoglie in casa: parte integrante di viaggi e avvenimenti del quotidiano, sono una presenza fissa e benefica. Per questo è impossibile non tenerne conto anche nel giorno più importante della vita di una coppia, ovvero l’evento più intenso e travolgente dal punto di vista delle emozioni: il matrimonio. Il cane non sempre può accedere alle navate della chiesa o agli uffici comunali, se non in casi del tutto eccezionali, ma è possibile includerlo nell’evento attraverso qualche idea davvero originale e di grande impatto.

Inviti

Una proposta spiritosa potrebbe rivelarsi quella di inserire il cane di affezione nei cartoncini invito da spedire a parenti e amici: che sia una foto oppure un simpatico disegno, il quadrupede potrebbe diventare così parte attiva della festa. Utile la proposta di realizzare una sorta di foto di famiglia del momento del fidanzamento ufficiale, oppure uno scatto di fine evento e post matrimonio, come testimonianza della giornata e ringraziamento per tutti i presenti. Magari da consegnare a distanza di tempo o da allegare alle bomboniere di rito, con tanto di cagnolino impreziosito da fiori e fiocchi d’ordinanza.

Libro degli ospiti e tableau di matrimonio

Da qualche tempo ha preso piede l’usanza del libro degli ospiti, un momento di condivisione con gli invitati presenti e per questo del tutto personalizzabile. Messaggi, foto, dettagli e, perché no, anche foto del cane di affezione. Lo stesso potrebbe diventare figura simbolo del tableau di matrimonio ovvero della classica disposizione degli invitati ai tavoli del pranzo.

Foto dell’album

Immancabile la sua presenza nell’album di nozze, se Fido non può accedere all’evento principale potrà comunque figurare nel dopo matrimonio e nelle classiche foto di rito. Agghindato di tutto punto, potrà apparire accanto agli sposi mentre posa fiero ed elegante e, magari, trovare spazio in tutte le foto del dopo celebrazione.

Consegna degli anelli

In alcuni casi il cane può accedere allo spazio della celebrazione, specialmente se avviene all’aperto o se il celebrante gradisce la sua presenza. Per questo l’adorato quadrupede potrà rivestire un ruolo più importante come quello della consegna degli anelli, con tanto di dettagli cromatici abbinati agli abiti degli sposi: un farfallino, un fiocco, un fiore di carta, una pettorina in misura. Gli anelli potranno trovare posto dentro un sacchettino di raso da fissare al collare del cane oppure sopra un cuscinetto morbido da legare al corpo dello stesso, strutture stabili che Fido possa portare senza inciampare.

Damigella o paggetto

Infine il ruolo più divertente quello del paggetto o della damigella al fianco dei testimoni di turno o di una figura di fiducia che varcherà la navata durante lo spargimento dei fiori decorativi. E se Fido lo permette, potrà portare una cestina contenenti il bouquet da consegnare alla sposa stessa. Qualunque sia il suo ruolo l’amico dovrà vivere l’evento con serenità, senza stress, condotto in sicurezza al guinzaglio da una persona di fiducia o dagli stessi sposi.