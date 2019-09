Camminare nei boschi rilassa più delle app per la meditazione

Suoni dei boschi come rimedi naturali soprattutto per coloro che hanno dichiarato di sentirsi ansiosi, mentre per quanto riguarda chi si era riconosciuto “stressato” la riduzione del numero di persone sotto stress è stata del 24% dopo l’ascolto di canzoni degli uccelli e del 39% dopo l’app per la meditazione. Ha dichiarato la dott.ssa Eleanor Ratcliffe , docente di Psicologia Ambientale presso la University of Surrey:

Nello studio sono stati inclusi 600 partecipanti, suddivisi in tre gruppi da 200. Durante la seduta il primo gruppo ha ascoltato il cantare degli uccelli e altri suoni dei boschi , il secondo ha seguito un’app per la meditazione mentre i restanti volontari sono rimasti in silenzio. Sia prima che dopo la sessione è stato chiesto a tutti di affermare se si sentissero rilassati oppure ansiosi o stressati.

