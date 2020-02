Camminare aiuto naturale per il cervello: ecco perché fa bene

Secondo l’esperto l’attività fisica agirebbe come rimedio naturale anche per ridurre il rischio di demenza. In questa direzione anche uno studio presentato alcuni giorni fa da parte dell’Alzheimer’s Research UK, che ha sottolineato i benefici di una dieta sana ed equilibrata, unita a uno stile di vita attivo.

Camminare agirebbe come una vera e propria medicina secondo l’esperto, che sottolinea come più importante dei passi compiuti siano i minuti trascorsi. A ricordarlo è anche l’ OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità), le cui linee guida indicano la necessità di almeno mezz’ora al giorno di camminata veloce per 5 volte alla settimana.

Le informazioni riportate su GreenStyle.it sono di natura generale e non possono essere utilizzate per formulare indagini cliniche, non devono essere considerate come suggerimenti per la formulazione di una diagnosi, la determinazione di un trattamento, l’assunzione o la sospensione di un farmaco , non possono sostituire in alcun caso il consiglio di un medico generico, di uno specialista , di un dietologo o di un fisioterapista. L’utilizzo di tali informazioni e’ sotto la responsabilita’, il controllo e la discrezione unica dell’utente. Il sito non e’ in alcun caso responsabile del contenuto, delle informazioni, dei prodotti e dei servizi offerti dai siti ai quali greenstyle.it puo’ rimandare con link.