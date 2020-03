Cambiamento climatico: la chiave del successo su Tinder

Secondo i dati 2019 riportati dall'azienda preoccuparsi per il cambiamento climatico è la chiave del successo su Tinder: ecco perché!

Ebbene sì, ci sarebbe un segreto per trovare l’amore su Tinder: il trucco risiederebbe nella sensibilità ambientale. Preoccuparsi per il cambiamento climatico potrebbe essere la chiave del successo. Lo rivelano i dati rilasciati dalla piattaforma che mstrano come gli utenti della Gen Z che menzionino nelle loro bio una certa preoccupazione per la crisi climatica finiscano per avere più successo. L’«Effetto Greta Thunberg» sarebbe davvero irresistibile.

Il tutto potrebbe dipendere dal fatto che finiamo per sentirci attratti dalle persone che condividono i nostri stessi valori: la Gen Z è cresciuta esattamente nell’era della preoccupazione per il riscaldamento globale, quindi è comprensibile il come le tematiche ambientali si siano incastonate profondamente nella loro coscienza, tanto da renderle degli importanti valori da ricercare anche in un potenziale partner. L’amore per il Pianeta è il segreto, occhio alla bio e l’amore presto o tardi busserà.