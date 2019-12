Cambiamenti climatici: UE fissa Carbon Neutrality al 2050

L'Unione Europea fissa al 2050 il tempo limite per raggiungere la propria Carbon Neutrality: commento positivo del WWF, che chiede di anticipare al 2040.

Parliamo di: Cambiamenti Climatici

L’Unione Europea ha approvato i nuovi obiettivi in termini di lotta ai cambiamenti climatici. Secondo quanto stabilito dall’UE il nuovo target per il raggiungimento della “Carbon Neutrality” è fissato per il 2050, anziché la prevista riduzione di CO2 emessa dell’80%. Dalle istituzioni comunitarie anche la richiesta, in occasione della COP25 di Madrid, di fissare (entro la COP26 in programma a Glasgow) traguardi più ambiziosi per il periodo 2020-2030 e in linea con la “neutralità” entro 30 anni.

All’interno dell’Unione Europea soltanto la Polonia non si è dimostrata in grado di impegnarsi sul fronte di una più ambiziosa lotta ai cambiamenti climatici e le discussioni in merito sono state rimandate, limitatamente allo Stato polacco, a giugno 2020. Ungheria e Repubblica Ceca hanno accolto con soddisfazione la decisione della Commissione UE di creare un meccanismo “di giusta transizione”, con fondi a supporto del percorso verso la decarbonizzazione.

Decarbonizzazione che secondo il WWF dovrebbe essere anticipata, in virtù dei dati scientifici pubblicati e dell’impronta di carbonio UE, al 2040. Ha dichiarato Mariagrazia Midulla, responsabile Clima ed Energia WWF Italia: