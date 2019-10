Cambiamenti climatici: Italia rischia il 10% del PIL

Italia a forte rischio crisi economica in relazione ai cambiamenti climatici: potrebbe perdere nei prossimi anni fino al 10% di PIL.

Parliamo di: Cambiamenti Climatici

L’Italia è tra i Paesi europei più esposti alle conseguenze dei cambiamenti climatici. A sottolinearlo la relazione annuale del Consiglio nazionale della Green Economy, che presenterà il proprio rapporto completo in occasione degli Stati Generali della Green Economy. L’evento prenderà il via martedì 5 novembre e si concluderà mercoledì 6, nell’ambito di Ecomondo 2019 (5-8 novembre, RiminiFiera).

Secondo quanto dichiarato nella relazione l’Italia rappresenta, per la sua particolare collocazione mediterranea, un “hot spot” per quanto riguarda i cambiamenti climatici. Tanto da rischiare di perdere, a causa dell’attuale andamento delle emissioni globali di gas serra, alcuni percentuali del PIL già nelle prima metà del secolo attuale e circa il 10% nella seconda metà.

Durante gli Stati Generali della Green Economy è previsto un intervento specifico sul tema, intitolato “Impatti economici dei cambiamenti climatici in Italia” e cura dall’European Institute on Economics and the Environment in collaborazione con la Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile e Italy4Climate. In base ai dati contenuti nella relazione la crisi climatica rallenterà la crescita economica e inasprirà il divario tra Nord e Sud Italia.

A livello economico i danni maggiori saranno legati a eventi meteorologici estremi come le alluvioni, mentre l’agricoltura sarà soggetta a un netto calo di produzione e resa. Colpito duramente anche il turismo: soggetto in estate ai disagi portati da ondate di calore e dall’erosione delle spiagge, in inverno alla mancanza di neve sulle cime italiane.

Apprensione infine per quanto riguarda i consumi di energia elettrica, soprattutto per il raffrescamento durante le ondate di calore, ma anche in relazione alle patologie sanitarie connesse alle temperature elevate. Ha sottolineato Edo Ronchi, presidente della Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile e membro del Consiglio Nazionale della Green Economy: