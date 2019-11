Cambiamenti climatici: Italia primo Paese che li insegnerà a scuola

Cambiamenti climatici e sostenibilità tra le materie scolastiche degli studenti italiani, la novità prenderà il via a partire dal 2020.

Anche i cambiamenti climatici tra le materie studiate a scuola dal 2020. L’Italia sarà il primo Paese al mondo a inserire la lotta contro il riscaldamento globale e la sostenibilità nei programmi degli studenti italiani, già a partire dalle elementari. Ad annunciarlo Lorenzo Fioramonti, Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, intervenuto nelle scorse settimane anche per esprimere la volontà di giustificare gli studenti assenti a causa dello Sciopero per il Clima.

A tematiche quali cambiamenti climatici, riscaldamento globale e sostenibilità verranno assegnate 33 ore durante ciascun anno scolastico. In media un’ora a settimana. Gli spazi saranno quelli normalmente assegnati all’Educazione Civica, ha suggerito Fioramonti, che verranno in qualche modo “attualizzati”:

Abbiamo come molti altri Paesi una materia obbligatoria, l’educazione civica, che vogliamo “attualizzare”. Nel XXI secolo questa materia deve essere centrata sullo sviluppo sostenibile e sulla cittadinanza responsabile in un Pianeta che soffre. Quindi abbiamo pensato di rifarci all’agenda 2030 delle Nazioni Unite e tradurne gli obiettivi in un sistema coerente di insegnamenti, che metta al centro i nostri diritti e doveri verso l’ambiente.