La California vieta le pellicce

Fonte immagine: Pixabay

La California ha deciso di vietare le pellicce: dal primo gennaio del 2023 non potranno più essere commercializzate all'intero dello stato USA.

La California approva una nuova legge per la tutela degli animali, dopo l’entrata in vigore del divieto di sfruttamento degli esemplari selvatici ed esotici nei circhi. Arriva infatti lo stop alla commercializzazione delle pellicce, a partire dal primo gennaio 2023. Grande soddisfazione manifestata dalle associazioni animaliste, convinte che questo importante passo possa aprire la strada a una moda maggiormente sostenibile.

La legge è stata firmata lo scorso sabato dal Governatore della California Gavin Newsom, così come sottolinea AdnKronos. La proposta di legge, la AB44, è stata presentata nel dicembre del 2018 e ha trovato, poche settimane fa, l’approvazione alle due camere con due voti favorevoli maggioritari.

La California diviene così il primo stato a stelle e strisce a vietare la commercializzazione delle pellicce, per qualsiasi tipo di prodotto. Vi sarà una multa di 500 dollari per ogni articolo commercializzato a partire dal 2023, a cui si aggiungeranno sanzioni ulteriori da 750 e 1.000 dollari in caso di recidiva entro l’anno o nei successivi. Così come già accennato, si tratta dell’ultimo passo compiuto dal governo locale in favore degli animali, dopo il divieto di sfruttamento di esemplari selvatici nei circhi e l’eliminazione delle tagliole per la caccia.

Simone Pavesi, responsabile Lav Area Moda Animal Free, ha così commentato l’approvazione della legge contro le pellicce nello stato californiano:

Il divieto al commercio di pellicce in California segna il definitivo tramonto di un’industria ormai al tracollo, alimentata dalla sofferenza e dall’uccisione di milioni di animali. In una società in continua evoluzione, dove le più lungimiranti tra le grandi aziende della moda sono già passate al fur-free, con il plauso di milioni di consumatori, in Italia è ancora consentito allevare animali per farne pellicce. Lav chiede al Governo e al Parlamento di approvare subito le sue proposte di legge (C99, C177, S211) bloccate da anni.

Fonte: Adnkronos