Caldo record a luglio, segretario ONU: mese più caldo di sempre

Fonte immagine: Foto di Jarosław Kwoczała da Pixabay

Luglio candidato a diventare mese più caldo di sempre secondo il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres.

Temperature estive sempre più alte. Complici anche le diverse ondate di calore luglio 2019 è a tutti gli effetti candidato al ruolo di mese più caldo di sempre. Ad affermarlo è il Segretario Generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres, che ritiene il mese appena trascorso destinato a superare il precedente rappresentato da luglio 2016.

Prosegue l’estate dei record per quanto riguarda le temperature, dopo che giugno 2019 si è imposto come “giugno” più caldo di sempre. Antonio Guterres ha avvisato inoltre riguardo i rischi di un mancato intervento in termini di stop al riscaldamento globale:

Questo luglio ha eguagliato, se non superato, il mese più caldo mai registrato, secondo gli ultimi dati del WMO. Se non interveniamo subito, gli eventi meteorologici estremi saranno solo la punta dell’iceberg e quell’iceberg si sta rapidamente sciogliendo. I dati mostrano che, in base ai primi 29 giorni del mese, luglio 2019 sarà come, e forse leggermente più caldo, del precedente luglio più caldo, quello del 2016, che è stato anche il mese più caldo di sempre.

Allarme clima forte anche da parte di Petteri Taalas, Segretario Generale WMO:

Luglio ha riscritto la storia del clima, con dozzine di nuovi record di temperatura a livello locale, nazionale e globale. Il caldo straordinario è stato accompagnato da un drammatico scioglimento dei ghiacci in Groenlandia, nell’Artico e sui ghiacciai europei. Incendi senza precedenti hanno imperversato nell’Artico per il secondo mese consecutivo, devastando foreste incontaminate che assorbivano l’anidride carbonica e trasformandole in fonti di gas serra. Questa non è fantascienza. È la realtà del cambiamento climatico. Sta accadendo ora e peggiorerà in futuro senza un’azione urgente sul clima. Il WMO prevede che il 2019 sarà tra i cinque anni più caldi e che il 2015-2019 sarà il quinquennio più caldo mai registrato.

Fonte: Adnkronos