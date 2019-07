Caldo record a luglio: in Italia sfiorati i 50 gradi

Fonte immagine: iStock

Nuova ondata di calore sull'Europa, diversi Paesi sottoposti a temperature record mentre in Italia si è sfiorata quota 50 gradi.

Continua l’ondata di caldo record in tutta Europa. Non esclusa l’Italia, che sta sperimentando temperature ben oltre quelle che sono le medie stagionali. Se gli altri Stati UE sono quasi tutti a ridosso dei 40 gradi, il Bel Paese è arrivato in questi giorni a sfiorare i 50 gradi centigradi, trasformando le città italiane in vere e proprie “graticole”. Tra le zone più a rischio le Regioni del Centro e del Sud.

Dopo il gran caldo di giugno l’Italia è di nuovo al centro di un’ondata di calore, questa volta più estesa e intensa. Tanto da portare alcune città del CentroSud a sfiorare quota 50 gradi. L’indicazione arriva dalle immagini del satellite Sentinel 3, attivo nell’ambito del programma Copernicus dell’ESA (Agenzia Spaziale Europea) e della Commissione UE. Se lo scorso mese i punti “più caldi” della Penisola erano localizzati perlopiù al Sud in Sicilia, nel Gargano e lungo la costa del Tirreno (immagini del 26 giugno), a luglio l’innalzamento delle temperature comprende buona parte dell’Italia.

Fonte: ESA

Caldo in Europa

Se l’Italia è sotto la morsa di un’ondata di calore eccezionale, nemmeno l’Europa si trova in una posizione migliore. Anzi, alcune delle capitali europee stanno registrando a luglio temperature mai viste: è un esempio Parigi, dove si è toccato quota 41 gradi centigradi, che ha segnato un nuovo record assoluto in relazione alle temperature estive (superato il primato stabilito dalla capitale francese nel 1947).

Se Parigi piange, Berlino non ride. Anche la Germania si trova in questi giorni ad avere a che fare con temperature record, così come i Paesi Bassi e il Belgio. Una nuova ondata di caldo dopo quella che ha colpito Germania, Austria, Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia e Ungheria a giugno, con la Francia che lo scorso mese ha per la prima volta superato i 45 gradi centigradi.