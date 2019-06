Caffè aiuto naturale contro l’obesità, ecco perché

Vista la sua natura gli studiosi di Nottingham si sono quindi interrogati su come stimolarlo adeguatamente dall’esterno. Per valutare gli effetti della caffeina sul grasso bruno il team ha inizialmente proceduto con una serie di studi sulle cellule staminali. Una volta trovata la giusta dose di caffeina per la stimolazione, l’ha quindi testata su nove volontari sani, somministrando caffè istantaneo a partecipanti con età media di 27 anni.

Il grasso bruno agisce in modo diverso dagli altri grassi del corpo e produce calore bruciando zucchero e grassi, spesso in risposta al freddo. Aumentare la sua attività migliora il controllo degli zuccheri e migliora il livello dei lipidi nel sangue. Mentre le calorie in eccesso bruciate aiutano a perdere peso.

Secondo gli scienziati una tazza della celebre bevanda calda sarebbe in grado di sollecitare il tessuto adiposo bruno , uno dei due tipi di grasso presenti negli esseri umani, che assolve al compito di generare calore corporeo bruciando le calorie. Inizialmente attribuito soltanto ai bambini e ai mammiferi in letargo, il “grasso bruno” è presente anche negli adulti e si ritrova in grandi quantità nelle persone magre. Come ha spiegato Michael Symonds, che ha co-diretto lo studio:

Le informazioni riportate su GreenStyle.it sono di natura generale e non possono essere utilizzate per formulare indagini cliniche, non devono essere considerate come suggerimenti per la formulazione di una diagnosi, la determinazione di un trattamento, l’assunzione o la sospensione di un farmaco , non possono sostituire in alcun caso il consiglio di un medico generico, di uno specialista , di un dietologo o di un fisioterapista. L’utilizzo di tali informazioni e’ sotto la responsabilita’, il controllo e la discrezione unica dell’utente. Il sito non e’ in alcun caso responsabile del contenuto, delle informazioni, dei prodotti e dei servizi offerti dai siti ai quali greenstyle.it puo’ rimandare con link.