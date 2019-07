Caduta capelli donne: cause frequenti e rimedi

La caduta dei capelli può rappresentare un problema estetico grave, soprattutto per le donne: ecco le cause più frequenti e tutti i rimedi.

La caduta dei capelli è un fenomeno che, con intensità assai variabile, può colpire tutte le donne. Si tratti di un semplice effluvio stagionale, di un periodo di stress o di situazioni ben più gravi, la perdita dei capelli genera spesso molta apprensione, sia sul fronte estetico che per le condizioni di salute dell’organismo. Ma quali sono le cause più frequenti e i rimedi, anche naturali, più affidabili?

Determinare a priori le ragioni della caduta dei capelli nelle donne non è semplice, poiché i motivi possono essere i più variegati. Per questa ragione è sempre necessario affidarsi al proprio medico di fiducia, il quale potrebbe richiedere delle indagini più approfondite – complete di esami di laboratorio – per comprendere l’origine del fenomeno e l’eventuale apparizione come sintomo di un disturbo più profondo.

In linea generale, si può affermare che una perdita di tipo stagionale, soprattutto in primavera e con l’arrivo dell’autunno, sia del tutto fisiologica: l’organismo si appresta ad adeguarsi a cambiamenti importanti, con un alterazione del metabolismo, nella produzione di ormoni e molto altro ancora. A meno che la caduta non sia immotivatamente copiosa, non è necessario preoccuparsi più del dovuto. Alla perdita stagionale si aggiunge l’effluvio causato dallo stress, da sbalzi ormonali o da una dieta restrittiva e priva dei nutrienti fondamentali, a cui si aggiungono fattori ereditari, l’azione dell’inquinamento atmosferico, la gravidanza e molto altro. In particolare, potrebbero avere un ruolo fondamentale le carenze di vitamina A e di zinco, ma anche l’età: molte donne, infatti, subiscono un effluvio importante durante la menopausa. Diverso è il discorso quando la caduta è dovuta a problemi più profondi, quali l’alopecia areata oppure la grave denutrizione, così come anche ragioni di tipo dermatologico, patologie croniche e molto altro ancora.

Dopo aver consultato il medico, ed escluse le cause più gravi, per limitare la comune caduta si può ricorrere ad alcuni pratici rimedi. Di seguito, qualche consiglio.

