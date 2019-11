Caccia alla volpe, drone ne svela la violenza: è polemica mondiale

Fonte immagine: Pexels

Un drone svela la violenza della caccia alla volpe, insorgono le associazioni di tutela: la pratica è infatti stata regolamentata nel Regno Unito.

Parliamo di: Maltrattamento di animali

Decine di cani aggrediscono una volpe, lasciandone il corpo in brandelli. Sono queste le cruente immagini riprese durante una battuta di caccia nel Regno Unito, catturate grazie all’aiuto di un drone e rapidamente rimbalzate da un account all’altro sui social network. Insorgono le associazioni di tutela: il girato dimostrerebbe come questo tipo di caccia, tradizionale proprio Oltremanica, avverrebbe fuori dai confini della legalità.

Il filmato è stato girato a East Guldeford, nell’East Sussex, da un membro della Kent Hunt Saboteurs: un’associazione che da anni si batte contro la caccia alla volpe, così come specifica lo Sportello dei Diritti in un comunicato. Le immagini mostrano decine di cani che, dopo aver rincorso a lungo una volpe, la accerchiano e la aggrediscono, riducendone il corpo praticamente in brandelli. Così ha spiegato il membro dell’associazione, dopo aver pilotato il suo drone sopra al campo di caccia:

Eravamo senza parole. L’attacco del branco dai segugi che hanno catturato la volpe e strappato la testa è durato tre minuti. Non è stata una morte rapida.

Il corpo dell’animale, come evidenzia il presidente dello Sportello dei Diritti Giovanni D’Agata, è stato poi recuperato da un attivista, il quale ha deciso di sporgere denuncia: questa modalità di cattura di specie selvatiche, infatti, sarebbe vietata nel Regno Unito. La legge specifica come tutte le attività che prevedano un combattimento tra animali, di stessa specie o di specie diversa, non siano ammesse. Il ricevimento della denuncia è stato confermato dalla stessa polizia del Sussex, tramite un portavoce:

La polizia del Sussex ha ricevuto un rapporto sulla caccia illegale alla volpe a Guldeford, vicino a Rye, alle 14.29 di sabato (9 novembre). […] Chiunque abbia assistito all’incidente è invitato a denunciare online o chiamare il 101 citando il numero 763 del 09/11. Non siamo in grado di prendere rapporti o testimonianze tramite i social media.

Fonte: Metro