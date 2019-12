Buste di plastica illegali, 2 milioni di sacchetti sequestrati in Italia

Fonte immagine: Foto di cocoparisienne da Pixabay

Maxi sequestro di buste di plastica illegali da parte di Carabinieri e Guardia di Finanza, oltre 2 milioni i sacchetti sequestrati.

Parliamo di: Buste plastica

Carabinieri e Guardia di Finanza hanno sequestrato oltre 2 milioni di sacchetti di plastica illegali, equivalenti a circa 14mila chilogrammi di materiale. Gli stessi agenti hanno comminato sanzioni amministrative per 460mila euro. L’operazione congiunta è stata denominata “Borse ultraleggere” e ha interessato tutto il territorio italiano, nello specifico i punti vendita di una nota catena di prodotti ittici surgelati (incluse le sedi aperte in “franchising”).

Le buste di plastica sequestrate dagli agenti venivano utilizzate per la pesatura e l’imballaggio dei prodotti sfusi venduti all’interno dei negozi. I sacchetti risultavano sprovvisti della certificazione di biodegradabilità, compostabilità e rinnovabilità.

In due occasioni sono stati individuati anche i centri di deposito e distribuzione. In totale sono stati 97 i punti vendita controllati. Secondo quanto rilevato dagli agenti:

Il costo inferiore fino ad un decimo sul mercato delle buste ormai vietate rappresenta il motivo principale per cui ancora vengono acquistate e utilizzate illecitamente nei singoli punti vendita. Molti di queste, riportanti la sigla HD-PE vengono indebitamente utilizzate per l’imballaggio di prodotti alimentari sfusi, andando così incontro all’applicazione di una sanzione amministrativa di 5.000 euro.

Lo scorso mese gli agenti del Corpo Forestale dei Carabinieri di Siracusa sono intervenuti in collaborazione con l’Ispettorato per la Repressione Frodi per il sequestro di 39 reti di limoni provenienti dalla Spagna. Gli agrumi sono risultati contaminati dall’Imazalil, un fungicida ritenuto potenzialmente cancerogeno per l’uomo.