Burger King cede a due bambine: stop a giocattoli di plastica nei menu

Due sorelline del Regno Unito hanno convinto con una petizione online Burger King a dire addio ai giocattoli di plastica nei menu per bambini.

Burger King si arrende di fronte alla petizione lanciata da due bambine e dice basta ai giocattoli di plastica nei suoi menu. La compagnia di fast food non regalerà più giocattoli insieme ai propri hamburger, ma invita al contrario a riconsegnare quelli già distribuiti per riciclarli e farne materiali utili per costruire aree gioco negli spazi dei propri ristoranti.

Le due sorelline britanniche Ella e Caitlin McEwan (rispettivamente 9 e 7 anni) hanno invitato sia Burger King che McDonald’s a interrompere la distribuzione di giocattoli di plastica per risparmiare al mondo rifiuti inutili e inquinanti. Come hanno dichiarato le due bambine:

Ci piace andare a mangiare da Burger King e McDonald’s, ma i bambini giocano con i giocattoli di plastica che regalano per alcuni minuti prima di buttarli via e danneggiare gli animali e inquinare il mare. Vogliamo proteggere il pianeta per noi e per le generazioni future. Abbiamo attaccato un poster sulla finestra della nostra casa per salvare il Pianeta e proviamo a riciclare il più possibile. Vogliamo fare di più però, motivo per cui abbiamo avviato questa petizione. Le grandi e ricche aziende non dovrebbero fabbricare giocattoli di plastica.